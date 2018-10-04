MAÇI İZLE: Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı izle! Fener Trnava karşısında gol arıyor!

Fenerbahçe Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Spartak Trnava’yı Kadıköy’de ağırlıyor. İlk maçta Dinamo Zagreb’e 4-1 yenilen Fenerbahçe ikinci maçta Spartak Trnava’yı yenerek hem ilk galibiyetlerini hem de taraftarlarının moralini yeniden düzeltmek istiyor. İlk maçında Anderlecht’i sahasında 1-0 mağlup eden Spartak Trnava ise deplasmanda Fenerbahçe’yi de yenmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren “Fenerbahçe Spartak Trnava canlı” aramaları yapıyor. Haberimizin içerisinde Fenerbahçe Spartak Trnava canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRNAVA CANLI İZLE

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA CANLI ANLATIM

Maçın ilk dakikalarında Fenerbahçe oyuna baskılı başladı. Spartak Trnava, tamamen kendi sahasında bekleyerek oynuyor. Top Fenerbahçe’deyken geride 6’lı bir savunma hattı görüyoruz. 7. dakikada Fenerbahçe’de Andre Ayew’in savunma arkasına attığı pasına Islam Slimani hareketlendi ama son anda araya kaleci girdi. Bu arada yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı. Fenerbahçe karşılaşmaya oldukça baskılı başlasa da birkaç dakikadır yaptığı basit top kayıplarıyla oyun kontrolünü biraz kaybetti. 11. dakikada Michael Frey’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Islam Slimani’nin pozisyonunu son anda Spartak Trnava savunması bozdu. Dakika 13, Andre Ayew, ceza sahasının sağ çaprazından driplingle içeri sokuldu. Çevirdiği top Trnava savunmasına çarptı ve kornere gitti. 23. dakikada Andre Ayew’in ceza sahasının sağından yaptığı ortaya Islam Slimani bomboş bir şekilde yükseldi. Ama çok kötü yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti. Fenerbahçe gole 30. dakikada çok yaklaştı Eljif Elmas’ın sol kanattan yaptığı ortasına bu defa çok iyi bir kafa vuruşu yapan Islam Slimani’nın şutunu kaleci Chudy son anda çeldi. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan yaptığı ortasının ardından ceza sahasında oluşan karambolde Trnava kalecisi topu yumruklayamadı, Slimani’nin vuruşu ise üst direkten ağlarla buluştu. 53. dakikada bir tehlike de Eljif Elmas, nefis bir çalımla sol kanattan ceza sahasına girdi. Andre Ayew’e çıkardığı topun ardından Ganalı yıldızın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

FENERBAHÇE TRNAVA İLK 11

Fenerbahçe 11: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Frey, Eljif, Slimani

Trnava 11: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Rada, Gressak, Jirka, Grendel, Chanturishvili, Bakos

FENERBAHÇE TRNAVA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

4 Ekim Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19:55'de başlayacak Fenerbahçe Spartak Trnava maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARAFTARINDA COCU’YA TEPKİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu'nun ilk 11 tercihi tartışmalara neden oldu.

Ön liberoda Diego Reyes ve Jailson'u tercih eden Hollandalı teknik adam, sol açıkta Frey, sağ açıkta Andre Ayew, forvet arkasında Eljif Elmas'a şans verirken forvette ise Islam Slimani yer aldı.

Cocu'nun kadro tercihi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma konusu olurken Yassine Benzia'nın yedek kalması hakkında sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı.

Öte yandan maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, “Rakibimizin vereceği boşluklara doğru hamle yapmak istiyoruz. Saha içinde iyi pozisyon almamız önemli. O alanları kullanabilmek için değişiklikler yaptık. Benzia için sakatlık gibi bir durum söz konusu değil. Oyun içinde ona ihtiyacımız olabilir. Topu ayağında iyi bir şekilde tutan bir oyuncu. Oyunu açabilen bir oyucu. Ama ceza sahası içine giren bir oyuncu değil. Bizim bu akşam ceza sahası içine giren oyunculara ihtiyacımız vardı. Yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız olabilir. İlerleyen dakikalarda onun atacağı ara paslara ihtiyacımız olabilir. O zaman onu devreye sokabiliriz” dedi.

CANLI | Fenerbahçe 0-0 Spartak Trnava (İlk yarı oynanıyor) UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ile devam ediyor. Ligde zor günler geçiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara istediği gibi başlayamayan temsilcimiz Fenerbahçe, kazanarak moral depolamanın peşinde. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

AVRUPA LİGİ’NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

AVRUPA’DA 224. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

FENERBAHÇE TRNAVA MAÇINA ALMAN HAKEM

Fenerbahçe – Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda oynanacak karşılaşmayı Alman Tobias Welz yönetecek. Welz’in yardımcılıklarını Rafael Foltyn ve Markus Hacker yapacak.