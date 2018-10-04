Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? 4 Ekim Hadi ipucu sorusu! Bocce hakkında merak edilen her şey…

Kullanıcılar tarafından sıklıkla takip edilen Hadi yarışması ipucu soru olarak “Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır” diye sordu. 20:30’da başlayacak ödüllü bilgi yarışmasında yer alacak spor sorusu hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, fikir sahibi olmak adına ‘Bocce nasıl oynanır?’ ve ‘Bocce neyle oynanır?’ sorularına yanıt arıyor. Peki, Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? İşte, 4 Ekim Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU: BOCCE NASIL OYNANIR, BOCCE NEYLE OYNANIR?

Pek fazla kişinin hakkında bilgi sahibi olmadığı boccenin ilk kez Romalılar tarafından oynandığı biliniyor. Oyundaki hedef toplara ‘pallinoya’ adı veriliyor.

Oyun 26,5 metre boyunda 4,5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanıyor. Atılan demir topların hedef topa (pallinoya) yakın durmasının amaçlandığı oyunda rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan takım oyunu kazanıyor. Türkiye’de 1990’lı yıllarda oynanmaya başlayan oyun yaşlılar arasında ilgi görüyor.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

BOCCE NASIL OYNANIR?

Müsabakalar tekli, ikili ve üçlü takımlar arasında yapılır. Tek kişilik bocce oyunları 4 topla, 2 kişilik bocce oyunları ise 2 topla oynanır. 4 cm boyundaki hedef topuna pallino denir. Bocce oyununda amaç hedef top olan pallino ya atılan topun en yakın olmasını sağlamaktır. Oyuna başlayan takım önce pallinoyu (belirlenen noktayı geçicek şekilde) atar ardından kendi topunu peşinden pallinoya en yakın olacak şekilde atar.

Oyuncuların pallinoya yakın olmak için yaptıkları atışa punto denir. Oyuncuların rakip topa, pallinoya ve kendi topunu vurmak için yaptıkları atışa volo denir. Topu sektirip hedeflenen topa sonra gitmesini sağlayan atıla raffa denir. Raffa da hedeflenen topa değmiyen atışlar geçersiz sayılır.

Tüm topların bitmesi ile rakibinden daha yakın pallinoya atış yapanlar 1 puan alır. Pallino ile temas halinde ise bu 2 puan olarak sayılır. Bocce Oyun Kuralları kısaca bu şekildedir. Özetleyecek olursak oyundaki amaç yuvarladığınız topun hedef topa en yakın olmasını sağlamaktır. Bocce oyununda süre yoktur 15 puana ulaşan ilk takım maçı kazanır.

Uluslararası alanda kabul gören bocce için gerekli oyun alanları, açık alanlarda olduğu kadar mevcut kapalı spor salonları zemininde de değişiklik gerektirmeden kolayca kurulabilmektedir. İdeal oyun sahası ölçüleri; boy 26.50 m, genişlik 4.50 m, çevre yüksekliği 25-30 cm arasıdır. Taban yarı sentetik çeşitli malzemeler ve karışımlardan yapılmış, son derece düzgün ve pürüzsüz bir zemin şeklinde olmalıdır.

Spora 11-14 yaş arasında başlayanlar gençler, 17 yaşından büyükler ise büyükler kategorisinde yer alırlar. Oyun topları yuvarlak ve sentetiktir. Büyük top 107-113 mm çapında ve 920-1000 gr ağırlığındadır. Bayanlar ve küçükler için çap 106 mm ağırlık 900 gram. Küçük top (misket) 4 cm çapında ve 50 gram ağırlığındadır.