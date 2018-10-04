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Beşiktaş Malmö deplasmanında yıkıldı Gökhan Töre gündem oldu!
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş Malmö deplasmanında yıkıldı Gökhan Töre gündem oldu!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilen Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sergilediği performans sosyal medyada gündeme oturdu.

4 Ekim 2018 23:51

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olurken siyah-beyazlı takımın sergilediği performans taraftarların tepkisini çekti. Özellikle Gökhan Töre’nin çizdiği görüntü sosyal medyada gündemi oluşturdu. İşte o tepkilerin bazıları:

Son güncelleme 00:05 | 5 Ekim 2018
beşiktaş gökhan töre uefa avrupa ligi
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