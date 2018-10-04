Beşiktaş Malmö deplasmanında yıkıldı Gökhan Töre gündem oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olurken siyah-beyazlı takımın sergilediği performans taraftarların tepkisini çekti. Özellikle Gökhan Töre’nin çizdiği görüntü sosyal medyada gündemi oluşturdu. İşte o tepkilerin bazıları:
gökhan töre sene başından beri sanki biri kasadan sürekli para aşırıyormuş da aklı dükkanda kalmış gibi oynuyor. pideci moduna geçiş yapmış tamamen
— Celal Baggins (@KurtissDonald) 4 Ekim 2018
Gökhan Töre pideciliğe devam etsin. Tek bacağımla daha iyisini yapıyorum.
— Yunus Emre Acarer (@AcarerYunus) 4 Ekim 2018
Gökhan Töre böyle oynayacaksa Quaresma' yı eleştirmeyi bırakınız…
— Beşiktaş Çarşı (@Forumkartal) 4 Ekim 2018
Şimdi, Lens, Vagner, Gökhan Töre, klas bir hareket yapacaklar diye bekleyecekmiyiz ?
— Aydoğan DOĞRU (@AydoganDOGRU) 4 Ekim 2018
Quaresma yapsa şu top kayıplarını heralde yüzbinlerce olumsuz yorum alırdı, Gökhan Töre maça değilde resmen antrenmana gelmiş gibi bugün ….
— Chaos Reigns (@chaosreigns11) 4 Ekim 2018
Gökhan Töre’nin iki sezondur yaptığı tek şey Cuma tweetleri atmak.
— @Buğlemaslan (@Bulemaslan19) 4 Ekim 2018
Gökhan töre eski halinden eser kalmamış olmuyor be usta
— A (@Aguia7Negra) 4 Ekim 2018
Sakatlık gökhan töre ye hem fiziksel hemde teknik yeteneklerini kaybettirmiş artık beşiktaş kalibresinde takımlarda oynayacak oyuncu değil
— EN Sir Allan EN (@QueensGard) 4 Ekim 2018