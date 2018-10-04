Beşiktaş Malmö deplasmanında yıkıldı Gökhan Töre gündem oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’ye 2-0’lık skorla mağlup olurken siyah-beyazlı takımın sergilediği performans taraftarların tepkisini çekti. Özellikle Gökhan Töre’nin çizdiği görüntü sosyal medyada gündemi oluşturdu. İşte o tepkilerin bazıları:

gökhan töre sene başından beri sanki biri kasadan sürekli para aşırıyormuş da aklı dükkanda kalmış gibi oynuyor. pideci moduna geçiş yapmış tamamen

— Celal Baggins (@KurtissDonald) 4 Ekim 2018