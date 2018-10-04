Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Akhisar, Beşiktaş, Fenerbahçe maçını hangi kanallar yayınlıyor?

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci maçları bugün oynanacak. Temsilcilerimiz Akhisar, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi rakipleri karşısında 3 puan mücadelesi verecek. 12 grupta 24 karşılaşmalarında Fenerbahçe, D Grubu’nda Slovakya’nın Spartak Trnava takımını 19.55’de Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Beşiktaş ise I Grubu’nda İsveç ekibi Malmö’ye TSİ 22.00’de konuk olacak. Akhisarspor da J Grubu’nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile TSİ 22.00’de deplasmanda karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

17.50 Astana (Kazakistan) – Rennes (Fransa) Yayın yok

19.55 Zürih (İsviçre) – Ludogorets (Bulgaristan) Yayın yok

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) – AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) Yayın yok

19.55 Salzburg (Avusturya) – Celtic (İskoçya) Yayın yok

19.55 Rosenborg (Norveç) – Leipzig (Almanya) Yayın yok

19.55 Zenit (Rusya) – Slavia Prag (Çekya) Yayın yok

19.55 Bordeaux (Fransa) – Kopenhag (Danimarka) Yayın yok

19.55 Anderlecht (Belçika) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN SPORTS 2

19.55 Fenerbahçe – Spartak Trnava (Slovakya) beIN Sports 1

19.55 Karabağ (Azerbaycan) – Arsenal (İngiltere) beIN SPORTS 4 (CBC Sport)

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) – Sporting Lizbon (Portekiz) Yayın yok

19.55 Milan (İtalya) – Olympiakos (Yunanistan) beIN SPORTS 3

19.55 Real Betis (İspanya) – Dudelange (Lüksemburg) Yayın yok

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) – Rapid Wien (Avusturya) Yayın yok

22.00 Spartak Moskova (Rusya) – Villarreal (İspanya) İdman TV

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Lazio (İtalya) Yayın yok

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Olympique Marsilya (Fransa) Yayın yok

22.00 Sarpsborg (Norveç) – Genk (Belçika) beIN SPORTS 3

22.00 Malmö (İsveç) – Beşiktaş beIN Sports 1

22.00 Standard Liege (Belçika) – Akhisarspor beIN Sports 2

22.00 Krasnodar (Rusya) – Sevilla (İspanya) beIN SPORTS 4

22.00 Jablonec (Çekya) – Dinamo Kiev (Ukrayna) Yayın yok

22.00 Chelsea (İngiltere) – Vidi (Macaristan) beIN Connect

22.00 BATE Borisov (Belarus) – PAOK (Yunanistan) Yayın yok

The Road to Baku continues! Most exciting matchday two fixture? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 4 Ekim 2018

BEİN SPORTS’TAN AVRUPA LİGİ MAÇLARI AÇIKLAMASI

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları beIN SPORTS tarafından naklen yayınlanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, temsilcilerimizin maçlarının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta heyecanını, ek bir ücret ödemeden doyasıya yaşayabilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı, temsilcilerimiz Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla birlikte, bu akşam saat 19.55'ten itibaren beIN SPORTS'ta yaşanacak.

Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunan Digiturk üyeleri, bu akşam beIN SPORTS kanallarında yayınlanacak tüm müsabakaları ek bir ücret ödemeden izleyebilecek. Sporun Yıldızı ve Yıldız Dolu paketleri bulunmayan Digiturk üyeleri ise bu paketlere üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Konuya ilişkin resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi 2'inci Hafta Karşılaşmaları

19:55 : Fenerbahçe- Spartak Trnava / beIN SPORTS HD1

22:00 : Malmö FF – Beşiktaş / beIN SPORTS HD1

22:00 : Standard Liege – Akhisarspor / beIN SPORTS HD2