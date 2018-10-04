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Adem Büyük’e destek Abdullah Avcı’ya kınama
Yeni Malatyaspor

Adem Büyük’e destek Abdullah Avcı’ya kınama

Evkur Yeni Malatyaspor takım kaptanı Adem Büyük ile M.Başakşehir takımı teknik direktörü Abdullah Avcı arasında yaşanan tartışma ve Adem Büyük’ün 'Bana vurdu' şeklinde açıklaması üzerine Malatya taraftarlardan tecrübeli kaptana destek geldi.

4 Ekim 2018 14:06

Merkezi İstanbul'da bulunan İstanbul Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nin başkanı Erhat Tuhan, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek Adem Büyük çiçek verdi. Adem Büyük'e yapılanı kınadıklarını belirten Tuhan, “İstanbul'dan kalkıp kaptanımıza destek vermek için buraya geldik. Kaptanımız Malatya'nın dik duruşudur, gururudur. Her zaman kaptanımızla gurur duyuyoruz, her zaman yanındayız. Kaptanımıza bundan sonraki maçlarında ve özellikle Sivas maçında gol bekliyoruz. Başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

02 Ekim 2018 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı`ya gündem yaratacak suçlama: Bana vurdu Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Abdullah Avcı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Evkur Yeni Malatayaspor Kaptanı Adem Büyük, Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Futbolcu Adem Büyük ise taraftarın desteğini hissetmenin güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Zor bir süreçti ama bütün Malatya'nın hem burada olsun hem de İstanbul'daki taraftarlarımızın olsun desteğini hissetmek güzel. İnşallah camiamıza faydalı olmaya devam edeceğiz. Bunun için çok çalışacağız” diye konuştu.

Son güncelleme 14:06 | 4 Ekim 2018
abdullah avcı Adem Büyük
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