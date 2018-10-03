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UEFA’dan Manchester United – Valencia maçına soruşturma
Şampiyonlar Ligi

UEFA’dan Manchester United – Valencia maçına soruşturma

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Valencia arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar hakkında iki takıma da soruşturma başlattı.

3 Ekim 2018 17:53

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Old Trafford’da oynanan Manchester United – Valencia karşılaşması için UEFA her iki takıma da soruşturma başlattı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın gerekçeleri olarak, Manchester United’ın stada geç gelmesi ve maçın başlama saatini geciktirmesi, Valencia’ya da forma ihlali, taraftarlarının sahaya yabancı madde atması ve maçın geç başlaması gösterildi.

Manchester United kafilesini taşıyan otobüs, maçın başlamasından 45 dakika önce stada giriş yapmış, bu yüzden mücadele planlanan süreden 5 dakika geç başlamıştı. Karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi. UEFA’nın başlattığı soruşturmanın 18 Ekim’de görüşüleceği belirtildi. 03 Ekim 2018 Galatasaray`dan sosyal medyayı sallayan Porto paylaşımı Galatasaray resmi hesabından, maskotu ejderha olan Porto'ya gönderme niteliğinde bir video yayınlandı. Video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:53 | 3 Ekim 2018
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