UEFA Gençlik Ligi | Porto 2-2 Galatasaray

SÖZCÜ SKOR / UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, D Grubu’ndaki ikinci maçında deplasmanda Porto’ya konuk oldu. Nefes kesen mücadelede iki genç takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ilk puanını elde ederken Porto, dört puana yükseldi ve Lokomotiv Moskova ile liderliği paylaştı.
İlk maçta evinde konuğu Lokomotiv Moskova’ya 1-0’lık skorla mağlup olan Genç Aslanlar deplasmanda puanı 90+5’te kurtardı. İlk yarısı golsüz geçen maçın son yarım saatinde taraftarlar 4 gol izlerken perdeyi 63’te ev sahibinde Joao Mario açtı. Temsilcimiz 71’de Recep Gül’le eşitliği izledi, Fabio Silva 80’de sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi. Son sözü ise 90+5’te Atalay Babacan söyledi: 2-2.
Grubun diğer maçında ise Lokomotiv Moskova, ilk maçta Porto’ya 3-0 mağlup olan konuğu Schalke 04’le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray U19 Takımı, Gençlik Ligi’ndeki üçüncü maçında 24 Ekim’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Schalke 04’ü konuk edecek.