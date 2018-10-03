UEFA Gençlik Ligi | Porto 2-2 Galatasaray

SÖZCÜ SKOR / UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, D Grubu’ndaki ikinci maçında deplasmanda Porto’ya konuk oldu. Nefes kesen mücadelede iki genç takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ilk puanını elde ederken Porto, dört puana yükseldi ve Lokomotiv Moskova ile liderliği paylaştı.

İlk maçta evinde konuğu Lokomotiv Moskova’ya 1-0’lık skorla mağlup olan Genç Aslanlar deplasmanda puanı 90+5’te kurtardı. İlk yarısı golsüz geçen maçın son yarım saatinde taraftarlar 4 gol izlerken perdeyi 63’te ev sahibinde Joao Mario açtı. Temsilcimiz 71’de Recep Gül’le eşitliği izledi, Fabio Silva 80’de sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi. Son sözü ise 90+5’te Atalay Babacan söyledi: 2-2.

Grubun diğer maçında ise Lokomotiv Moskova, ilk maçta Porto’ya 3-0 mağlup olan konuğu Schalke 04’le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray U19 Takımı, Gençlik Ligi’ndeki üçüncü maçında 24 Ekim’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Schalke 04’ü konuk edecek.

Galatasaray maçı öncesi Porto`dan örnek hareket Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Portekiz ekibinden centilmen bir hareket geldi. Porto, Galatasaray maçına Türkiye'den gelecek olan taraftarlara Türkçe paylaşımda bulunarak seslendi. İlgili Haberi Oku