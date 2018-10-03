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UEFA Gençlik Ligi | Porto 2-2 Galatasaray
Uefa

UEFA Gençlik Ligi | Porto 2-2 Galatasaray

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile 2-2 berabere kaldı. Aslan puanı 90+5'te Atalay Babacan ile kurtardı.

3 Ekim 2018 18:18

SÖZCÜ SKOR / UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, D Grubu’ndaki ikinci maçında deplasmanda Porto’ya konuk oldu. Nefes kesen mücadelede iki genç takım sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ilk puanını elde ederken Porto, dört puana yükseldi ve Lokomotiv Moskova ile liderliği paylaştı.

İlk maçta evinde konuğu Lokomotiv Moskova’ya 1-0’lık skorla mağlup olan Genç Aslanlar deplasmanda puanı 90+5’te kurtardı. İlk yarısı golsüz geçen maçın son yarım saatinde taraftarlar 4 gol izlerken perdeyi 63’te ev sahibinde Joao Mario açtı. Temsilcimiz 71’de Recep Gül’le eşitliği izledi, Fabio Silva 80’de sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi. Son sözü ise 90+5’te Atalay Babacan söyledi: 2-2.

Grubun diğer maçında ise Lokomotiv Moskova, ilk maçta Porto’ya 3-0 mağlup olan konuğu Schalke 04’le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray U19 Takımı, Gençlik Ligi’ndeki üçüncü maçında 24 Ekim’de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Schalke 04’ü konuk edecek.

03 Ekim 2018 Galatasaray maçı öncesi Porto`dan örnek hareket Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Portekiz ekibinden centilmen bir hareket geldi. Porto, Galatasaray maçına Türkiye'den gelecek olan taraftarlara Türkçe paylaşımda bulunarak seslendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:20 | 3 Ekim 2018
Galatasaray U19 Takımı Porto UEFA Gençlik Ligi UEFA Gençlik Ligi D Grubu
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