UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye’yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu’nda Slovakya’nın Spartak Trnava takımını yarın 19.55’de Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Beşiktaş ise I Grubu’nda İsveç ekibi Malmö’ye yarın TSİ 22.00’de konuk olacak. Akhisarspor da J Grubu’nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile yarın TSİ 22.00’de deplasmanda karşılaşacak.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
17.50 Astana (Kazakistan) – Rennes (Fransa)
19.55 Zürih (İsviçre) – Ludogorets (Bulgaristan)
19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) – AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
19.55 Salzburg (Avusturya) – Celtic (İskoçya)
19.55 Rosenborg (Norveç) – Leipzig (Almanya)
19.55 Zenit (Rusya) – Slavia Prag (Çekya)
19.55 Bordeaux (Fransa) – Kopenhag (Danimarka)
19.55 Anderlecht (Belçika) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
19.55 Fenerbahçe – Spartak Trnava (Slovakya)
19.55 Karabağ (Azerbaycan) – Arsenal (İngiltere)
19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) – Sporting Lizbon (Portekiz)
19.55 Milan (İtalya) – Olympiakos (Yunanistan)
19.55 Real Betis (İspanya) – Dudelange (Lüksemburg)
22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) – Rapid Wien (Avusturya)
22.00 Spartak Moskova (Rusya) – Villarreal (İspanya)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Lazio (İtalya)
22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Sarpsborg (Norveç) – Genk (Belçika)
22.00 Malmö (İsveç) – Beşiktaş
22.00 Standard Liege (Belçika) – Akhisarspor
22.00 Krasnodar (Rusya) – Sevilla (İspanya)
22.00 Jablonec (Çekya) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Chelsea (İngiltere) – Vidi (Macaristan)
22.00 BATE Borisov (Belarus) – PAOK (Yunanistan)