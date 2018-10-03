UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye’yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu’nda Slovakya’nın Spartak Trnava takımını yarın 19.55’de Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Beşiktaş ise I Grubu’nda İsveç ekibi Malmö’ye yarın TSİ 22.00’de konuk olacak. Akhisarspor da J Grubu’nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile yarın TSİ 22.00’de deplasmanda karşılaşacak.

Porto Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports açıkladı! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray Porto deplasmanına konuk oluyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler kanalın belli olmasının ardından Porto Galatasaray maçı şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacak merak ediyor. beIN Sports'tan yapılan açıklama ile Porto Galatasaray maçının şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı belli oldu. İlgili Haberi Oku

Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.50 Astana (Kazakistan) – Rennes (Fransa)

19.55 Zürih (İsviçre) – Ludogorets (Bulgaristan)

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) – AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.55 Salzburg (Avusturya) – Celtic (İskoçya)

19.55 Rosenborg (Norveç) – Leipzig (Almanya)

19.55 Zenit (Rusya) – Slavia Prag (Çekya)

19.55 Bordeaux (Fransa) – Kopenhag (Danimarka)

19.55 Anderlecht (Belçika) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

19.55 Fenerbahçe – Spartak Trnava (Slovakya)

19.55 Karabağ (Azerbaycan) – Arsenal (İngiltere)

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) – Sporting Lizbon (Portekiz)

19.55 Milan (İtalya) – Olympiakos (Yunanistan)

19.55 Real Betis (İspanya) – Dudelange (Lüksemburg)

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) – Rapid Wien (Avusturya)

22.00 Spartak Moskova (Rusya) – Villarreal (İspanya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Lazio (İtalya)

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Sarpsborg (Norveç) – Genk (Belçika)

22.00 Malmö (İsveç) – Beşiktaş

22.00 Standard Liege (Belçika) – Akhisarspor

22.00 Krasnodar (Rusya) – Sevilla (İspanya)

22.00 Jablonec (Çekya) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Vidi (Macaristan)

22.00 BATE Borisov (Belarus) – PAOK (Yunanistan)