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Trabzonspor’dan ‘sabit kur’ açıklaması! Yerli futbolcuların tamamı için…
Basketbol Süper Ligi

Trabzonspor’dan ‘sabit kur’ açıklaması! Yerli futbolcuların tamamı için…

Trabzonspor Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kura geçileceğini ve bu kararı desteklediklerini açıkladı.

3 Ekim 2018 10:07

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

28 Eylül 2018 Türk Lirası kararı yerli futbolcuları vuracak! Sabit kur geliyor... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Kulüpler Birliği'nin aldığı yerli oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası'na çevrilmesi kararı Süper Lig'de yer alan bir çok yıldızı 'derinden' etkileyecek. 5.2 Türk Lirası olarak sabitlenmesi planlanan kur, maaşını Euro üzerinden alan bazı yerli futbolcuları vuracak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:20 | 3 Ekim 2018
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