Tottenham Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlar karşı karşıya…

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçta yıldızlardan kurulu iki takım karşı karşıya geliyor. İlk maçta İnter’e yenilen Tottenham bu kez Barcelona karşısında kazanan taraf olmak istiyor. İlk maçında PSV’yi yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Barcelona ise zorlu rakibi karşısında da kazanan taraf olmak istiyor. Tottenham Barcelona canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

TOTTENHAM BARCELONA CANLI İZLE

TOTTENHAM BARCELONA İLK 11

TOTTENHAM: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez, Davies; Wanyama, Winks; Lucas Moura, Lamela, Son; Kane.

BARCELONA: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Coutinho, Luis Suárez, Messi