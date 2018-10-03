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Tottenham Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlar karşı karşıya…
Şampiyonlar Ligi

Tottenham Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlar karşı karşıya…

Şampiyonlar Lig'inde iki dev ekip karşı karşıya! Tottenham sahasında Barcelona'yı ağırlıyor. Tottenham Kane'ye güvenirken, Barcelona'da gözler Messi'de olacak. Tottenham Barcelona maçı canlı yayın bağlantısı haberimizde yer alıyor.

3 Ekim 2018 20:59

Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçta yıldızlardan kurulu iki takım karşı karşıya geliyor. İlk maçta İnter’e yenilen Tottenham bu kez Barcelona karşısında kazanan taraf olmak istiyor. İlk maçında PSV’yi yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Barcelona ise zorlu rakibi karşısında da kazanan taraf olmak istiyor. Tottenham Barcelona canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

TOTTENHAM BARCELONA CANLI İZLE

TOTTENHAM BARCELONA İLK 11

TOTTENHAM: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sánchez, Davies; Wanyama, Winks; Lucas Moura, Lamela, Son; Kane.

BARCELONA: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur, Busquets, Rakitic; Coutinho, Luis Suárez, Messi

Son güncelleme 22:01 | 3 Ekim 2018
canlı izle şampiyonlar ligi Tottenham Barcelona
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