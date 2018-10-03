Takım arkadaşından Cengiz Ünder’e övgü

Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Viktoria Plzen’i 5-0 mağlup ederken, milli futbolcu Cengiz Ünder de karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Roma’nın Hollandalı genç yeteneği Justin Kluivert, Cengiz Ünder ile çok iyi anlaştığını belirterek, attığı golden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Cengiz Ünder ile çok iyi anlaştıklarını belirten 19 yaşındaki futbolcu, “Bazen Türkçe, İtalyanca ve İngilizce karışık cümlelerle anlaştığımız anlar da oluyor. Anlaşamadığımız zaman jest ve mimik kullanıyoruz. Aramızdaki uyum çok güzel ve iyi seviyede. Cengiz büyük oyuncu ve attığı golden dolayı çok mutluyum. Eminim o da benim attığım golden dolayı mutludur. Önemli olan kazanmak ve burada hepimizin hedefi takım ruhu ile mücadele etmek ve takıma destek olmak. Bu maçta sadece iyi oynamamalı ve kazanmalıydık. Bunu da gerçekleştirdik” dedi.