Son dakika… Aziz Yıldırım’a haciz şokunda flaş gelişme! Avukattan açıklama…

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım ve 2'si Yıldırım'a ait 3 şirkete yönelik icra takibi ile haciz işlemi başlatan SBK Holding'in avukatı Mustafa Büyükbaş bir açıklama yaptı.

Büyükbaş, “Aziz Yıldırım'ın kefaleti dolayısıyla icra takibi başlatıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda da Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlandı. İcra ve haciz işlemi durduruldu” dedi

NELER OLMUŞTU?

SBK Holding'in Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş.'den aldığı 31 Ağustos 2018 tarihli 500 bin dolarlık çek karşılıksız çıktı.

Bunun üzerine çekte imzası bulunan Aziz Yıldırım ile Yıldırım'a ait Maktaş Makine Elektrik Ticaret A.Ş. ve Gülhan Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi ile Boğaziçi Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında icra takibi başlattı.

Alacağını tahsil etmek için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran SBK Holding, Aziz Yıldırım ile söz konusu 3 şirket hakkında ‘ihtiyati haciz' talep etti.

Holding, ihtiyati haciz talebine karşılık olarak da 450 bin TL teminat yatırdı.

İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLDİ

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi de ihtiyati haciz kararı verdi. Mahkeme kararında, “Alacaklının borçlulardan alacağı olan 3 milyon 5 bin TL alınmasının temini bakımından vaki isteği İcra İflas Kanunun 257. Maddesi'nin 1. Fıkrası'na uygun bulunmuş, alacak rehine temin edilememiş ve diğer taraflarla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına karşı kafi teminat da alınmış bulunduğundan borçluların malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının; İcra ve İflas Kanununda muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine” dedi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi kararın bir örneğini Aziz Yıldırım'ın ikamet adresi ile söz konusu şirketlerin merkez adreslerini dikkate alarak İstanbul İcra Müdürlüğü'ne gönderdi.

ŞİRKET ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI

Yaşananların üzerinde SBK Holding’in avukatı, yapılan görüşmeler neticesinde Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlandığı ve haciz işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Aziz Yıldırım`a 3 milyon 5 bin TL`lik haciz şoku! Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a 3 milyon 5 bin liralık haciz geldi. Haciz kararının Aziz Yıldırım'ın verdiği çeklerin karşılıksız çıkması üzerine alındığı öğrenildi. Aziz Yıldırım'a ait 3 şirket hakkında alınan haciz kararı sonrası kapalı kapıların çilingir ile açılması istendi. İlgili Haberi Oku