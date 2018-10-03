Siyasi kriz futbola yansıdı! Ermeni yıldız Henrikh Mkhitaryan…

SKOR DIŞ HABERLER UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynanacak ikinci maçlar öncesi siyasi krizin futbola yansımasını gösteren bir olay yaşandı. Karabağ ile Arsenal arasında Bakü’de oynanacak karşılaşma öncesi Ermeni yıldız Henrikh Mkhitaryan, can güvenliği nedeniyle Azerbaycan’a gitmeme kararı aldı. Bunu üzerine Henrikh Mkhitaryan, Arsenal’in Karabağ ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

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Henrikh Mkhitaryan’ın Bakü’ye gelmeme kararı ile ilgili açıklama yapan Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov “Böyle bir durumun olmasını istemezdik. Fakat savaşta akrabalarını kaybeden insanlar ona tepki gösterebilirdi. Oyun açısından değil fakat bu gibi konular açısından gelmemesi daha isabetli oldu” dedi. ESPN muhabiri Matias Karen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mkhitaryan Karabağ-Arsenal karşılaşması için Azerbaycan'a gitmeyecek. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki siyasi anlaşmazlık nedeniyle Mkhitaryan, can güvenliğini göz önüne alarak bizzat kendisi böyle bir karar aldı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Borussia Dortmund’da oynadığı dönemde de benzer bir olay yaşayan Henrikh Mkhitaryan, 2015 yılında Kabala ile deplasmanda oynanan maça da gitmemişti. Azerbaycan Hükümeti’nin Henrikh Mkhitaryan’a özel ayrıcalık tanımasına rağmen Borussia Dortmund kulübü, güvenlik nedeniyle Ermeni yıldızı Azerbaycan’a götürmemişti.

İki ülke arasındaki Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Ermenistan vatandaşlarının Azerbaycan’a girişi daha önce yasaklanmıştı.

Karabağ-Arsenal karşılaşması yarın TSİ 19.55’te Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.