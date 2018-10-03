Şenol Güneş: “Pepe sahada olacak, Quaresma ise…”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Malmö maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Güneş, “Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik. Yarınki mçın dostluk içinde geçmesini diliyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Liginde başarılı olmaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Disiplinli ve iyi bir takıma karşı oynayacağız” dedi.

Malmö’nün ciddi bir ekip olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, “Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Zor bir maç olacak. İyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız. Fikstüre de uyum sağlamaya çalışıyoruz. İki takımın da iyi oyuncuları var. Karşımızda sıradan bir takım yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sahaya çıkaracağı kadro hakkında konuşan Güneş, “Pepe, yarın büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Kesin kararlarımı antrenmandan sonra vereceğim. Fikstür konusunda ayrıcalık istemiyoruz. Adaletli bir şekilde fikstür organize edilmeli. Zengin bir kadroya sahibiz.” şeklinde konuştu.