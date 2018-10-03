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PSG Kızılyıldız maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde PSG Kızılyıldız’a bilendi!
Şampiyonlar Ligi

PSG Kızılyıldız maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde PSG Kızılyıldız’a bilendi!

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Liverpool'a karşı kaybeden PSG Kızılyıldız karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Bein Sports'ta canlı yayınlanacak PSG Kızılyıldız canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, PSG Kızılyıldız maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Ekim 2018 18:52

Şampiyonlar Ligi C Grubunda PSG Kızılyıldız’ı ağırlıyor. İlk maçta son dakikalarda yediği gol ile Liverpoola boyun eğen PSG bu yenilgiyi Kızılyıldız’ı yenerek telafi etmek istiyor. Kızılyıldız ise ilk maçında sürpriz bir sonuca imza atarak Napoli ile 0-0 berabere kalmayı başardı. Aynı sürprizi PSG’ye de yapmak isteyen Kızılyıldız maça iddialı çıkacak. PSG Kızılyıldız canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor…

PSG KIZILYILDIZ CANLI İZLE

PSG KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

3 Ekim Çarşamba günü TSİ 19:55’te başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 2’den canlı yayınlanacak.

PSG KIZILYILDIZ İLK 11

PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat; Verratti e Rabiot; Mbappé, Neymar e Di María; Cavani

KIZILYILDIZ: Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek e Rodic; Jovicic e Krsticic; Marko Marin, Causic e Simic; Ben Nabouhane

Son güncelleme 19:50 | 3 Ekim 2018
canlı izle PSG Kızılyıldız
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