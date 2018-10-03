Porto taraftarlarından Galatasaraylı yıldıza ıslıklı protesto

SKOR DIŞ HABERLER / Galatasaray’ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde eski takımı Porto’ya karşı forma giyerken Portekizli taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Geçen sezon başında Sao Paulo’dan transfer edilen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, alacakları nedeniyle eski takımı Porto’yu mahkemeye verince tepkilerin odak noktası oldu.

Maicon, tazminat hükümlerine uymadığı, maç başı paralarını alamadığı gerekçesiyle mavi-beyazlılardan 920 bin euro tazminat talep etti.

Tecrübeli futbolcunun Porto’da da birlikte forma giydiği Fernando’yu bu davada şahidi olarak gösterdiği de Portekiz basınına yansıdı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşan sarı kırmızılı ekipte ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, topu ayağına her aldığında ıslıklandı.

2009-2016 yılları arasında Porto forması giyen Maicon, 2016’da Brezilya takımlarından Sao Paulo’ya transfer oldu.

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