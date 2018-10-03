Porto Galatasaray maçı şifreli mi? Galatasaray’ın maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D grubu 2. maçı ile heyecan devam ediyor. İlk maçta Lokomotiv Moskova engelini 3 puan alarak geçmeyi başaran Galatasaray Porto karşısında da 3 puan almak istiyor. Şampiyonlar Ligi yayın krizi dün akşam maçların başlamasına kısa bir süre kala çözülmüştü. Yayın krizi Porto Galatasaray maçında yaşanmayacak. Maçın saati de kanalı da belli oldu. Porto Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorularının yanıtları…

PORTO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Portekiz’in Porto takımıyla karşılaşacak. Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports’tan yapılan resmi açıklamaya göre; karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecek. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak. D Grubu’ndaki ilk maçında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova’da karşılaşacak.

PORTO GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Otavio, Brahimi, Marega

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru (Feghouli), Belhanda, Rodrigues, Eren

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında sadece Lionel Messi (4), Garry Rodrigues’den daha fazla isabetli şut çekti (3). #UCL #FCPGS pic.twitter.com/aljYC48ZXa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Ekim 2018

GALATASARAY PORTO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yayın krizinin ardından konuyla ilgili beIN Sports’tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALLARDA?

PSG – Kızılyıldız maçı Bein Sports 2

Lokomotiv Moskova – Schalke 04 maçı Bein Sports 3

Porto – Galatasaray maçı Bein Sports 1

Tottenham – Barcelona maçı Bein Sports 2

Napoli – Liverpool maçı Bein Sports 3

PSV – Inter maçı Bein Sports 4

Atletico Madrid – Club Brugge Bein Sports Max 1

B.Dortmund – Monaco maçı Bein Sports Max 2

CANLI | Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları | İlk 11`ler belli oldu... UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak mücadelelerle devam edecek. Saat 19:55'te başlayacak olan iki maçın canlı takibi 'Skor' sayfalarında olacak... İlgili Haberi Oku

PORTO MAÇI ÖNCESİ EREN'DEN İYİ HABER

Galatasaray’a Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iyi haber geldi. Eren Derdiyok’un sakatlığının geçtiği ve Porto karşısında takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray’ın Süper Lig’de oynadığı Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayan Eren’in Portekiz’deki maça ilk 11’de başlayabileceği kaydedildi.