Kanalı belli oldu! Porto Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Porto Şampiyonlar Ligi mücadelesi…

Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında Galatasaray Portekiz’in köklü ekiplerinden Porto’ya konuk oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerken, Porto ise Schalke 04 karşısında sahada 1-1 beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda ilk maçına çıkacak olan Galatasaray zorlu rakip karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman, saat kaçta?

PORTO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Dragão Stadyumu’nda bu akşam 22.00’de Porto ile karşı karşıya gelecek. Porto Galatasaray maçı BeinSports’ta canlı yayınlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yayın krizinin ardından konuyla ilgili beIN Sports'tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.”

PORTO MAÇI ÖNCESİ EREN’DEN İYİ HABER

Galatasaray'a Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iyi haber geldi. Eren Derdiyok'un sakatlığının geçtiği ve Porto karşısında takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayan Eren'in Portekiz'deki maça ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.

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