Phillip Cocu’dan Spartak Trnava maçı öncesi ‘istifa’ iddialarına yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spartak Trnava maçı öncesinde basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Ligde oynadıkları Çaykur Rizespor maçından sonra basın toplantısı düzenlemediği için gazetecilerden özür dileyen Cocu, Ali Koç’un istifasını istediği iddialarına da yanıt verdi.

Hollandalı çalıştırıcı, “Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey gerçekleşmedi çünkü” ifadelerini kullanırken takımın geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cocu’nun açıklamalarından satır başları;

“Yarın çok önemli bir maça çıkacağız ama öncesinde sizlerden özür dilemek istiyorum. Son maçtan sonra karşınıza çıkamadım. Genellikle bu soruları cevaplandırmaya özen gösteriyorum ama hayal kırıklığım üst düzeydeydi. Kısa tutmanın iyi olduğunu düşündüm. Şu anda karşınızdayım. Çok daha uygun bir durumdayım. Yarın kendi sahamızda bir Avrupa maçı oynayacağız. Beşiktaş maçında kazanamadık ama iyi bir performans sergiledik. Sadece yarın değil, pazar günü de aynı şeyi göstermeliyiz. Son maçta bunu göremedik. Çok enerjik bir takımla oynayacağız. Ama kalitemizi göstermek zorunda olduğumuz bir akşam olacak. ”

“KİMSE BU DURUMDAN MUTLU DEĞİL”

“Ayağa kalkmayı en erken şekilde başarmak istiyoruz. Herkes bu durumu değiştirme kiçin elinde ngeleni yapıyor. Kimse bu durumdan mutlu değil, olamaz da. Kulüp ve oyuncular da mutlu değil. Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir durumda. Değişim için neler gerekiyor deniyordu. Oralardan da aldığım bazı noktalar var. sadece bireysel performans almamalıyız. Bizim isteğimiz kesinlikle bu değil. Takım halinde bunu başarmalıyız. Biz bir şeyi başaracaksak farklı dilleri, farklı milletlerden gelen oyuncuları birleştirerek bunu yapacağız. ”

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“DEĞİŞİM OLURKEN DOĞAL DİRENÇ OLACAKTIR”

“Hem saha içinde hem saha dışında bu değişimin zor olduğunu fark ediyoruz. Bu değişim olurken doğal direnç olacaktır. Birçok insan bununla da uğraşıyor. Ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez. Kimse mutlu değil. Farklı bir şeyler yapmak istediğimizi göstermeliyiz. Son maçta yaşadığımız hayal kırıklığı çok fazlaydı. Yarın bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kritik bir maç olacak. Çalışkan ve birlikte mücadele eden bir takımla oynayacağız. Hem perşembe günü, hem pazar günü iki iç saha maçın çıkacağız. Bu değişimde doğru adımlar atttığımızı göstermek istiyoruz. Herkes bu baskıyı hissediyor, ama biz bu durumdan çıkmak istiyoruz.”

MARTIN SKRTEL’IN DURUMU

“Skrtel antrenmanlara döndü ve fit durumda. Varlığı bu takım için önemli. Örnek bir profesyonel. Döndüğü için mutluyuz. Anderlecht gibi bir takımı mağlup etti rakibimiz. Bu birçok şeyi anlatıyor. Takım ruhu gördüm onları izlerken. Harika bir enerji yansıttılar. Lig maçlarına baktığınızda biraz şanssız olduklarını söyleyebiliriz. Avrupa’da çok iyi skor aldılar, bunun farkında olmalıyız”

ALİ KOÇ’UN İSTİFASINI İSTEDİĞİ İDDİALARI

“Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey gerçekleşmedi çünkü. Comolli ile de irtibat halindeyiz. Bu yolculukta olanlar hepimizi etkiliyor. İçinde bulunduğumuz durumun farkında olmalıyız. Kendi aramızda çok konuşuyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Sadece yarınki maçı bekliyoruz. Bizim en önemli maçımız da yarın oynayacağımız maç