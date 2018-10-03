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MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 6-1 Kızılyıldız | Şampiyonlar Ligi C Grubu
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | Paris Saint Germain 6-1 Kızılyıldız | Şampiyonlar Ligi C Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk eden Paris Saint Germain, Neymar'ın hat-trick yaptığı mücadeleyi 6-1'lik skorla kazanmayı başardı.

3 Ekim 2018 21:50

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Kızılyıldız’ı ağırlayan Paris Saint Germain, zayıf rakibi karşısında sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtaki gol perdesini 20. dakikada Brezilyalı Neymar açarken yıldız futbolcu 22. dakikada skoru 2-0’a getirdi. Uruguaylı forvet Edinson Cavani 37. dakikada skor 3-0 yapan isim olurken 41. dakikada Angel Di Maria’nın attığı golle ilk yarı 4-0 PSG’nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Kızılyıldız biraz olsun Paris Saint Germain ataklarını kesmeyi planladı. Ancak 70. dakikada Kylian Mbappe durumu 5-0’a getirdi. Mücadelenin 74. dakikasında eski Trabzonsporlu Marko Marin’in golüyle Kızılyıldız skoru 5-1 yaptı.

Fransız temsilcisinin baştan sona üstün oynadığı ve Kızılyıldız kalesine 30 şut çektiği maçın gol perdesini 81. dakikada yine Neymar kapattı. Brezilyalı yıldız frikikten attığı harika golle maçın skorunu 6-1 olarak belirleyen isim oldu.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain 3 puana yükselirken puansız Kızılyıldız son sırada yer aldı. Paris Saint Germain gruptaki üçüncü maçında sahasında Napoli’yi ağırlarken Kızılyıldız deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 21:50 | 3 Ekim 2018
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