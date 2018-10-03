MAÇ SONUCU | Lyon 2-2 Shakhtar Donetsk | Şampiyonlar Ligi F Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Lyon, kendi evinde 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında Manchester City’yi deplasmanda 2-1 yenen Lyon, Shakhtar karşısında 44. dakikada Junior Moraes’in attığı gole engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

İkinci yarının başında da sahneye çıkan Moraes, 55. dakikada Ukrayna ekibini 2-0’lık üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Ancak pes etmeye niyeti olmayan Lyon, 70’te Moussa Dembele ve 72’de Leo Dubois’in golleriyle skoru 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Lyon 4 puanla liderlik koltuğunu korurken Shakhtar Donetsk ise 2 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Lyon gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Hoffenheim’a konuk olurken Shakhtar Donets sahasında Manchester City ile karşılaşacak.

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