MAÇ SONUCU | CSKA Moskova 1-0 Real Madrid

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta karşılaşmsında Real Madrid’i konuk eden CSKA Moskova, İspanyol devini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Nikola Vlasic’in golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakalayan CSKA Moskova, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda Real Madrid’in gol arayışları sonuçsuz kalırken İspanyol devinin 26 şutundan sadece 4’ü kaleye isabet etti.

Madrid’in tüm çabalarına rağmen CSKA Moskova taraftarı önünde sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve çok önemli bir galibiyete imza attı.

Rus temsilcisi bu sonuçla puanını 4’e yükseltti ve grupta liderliği aldı. Real Madrid ise 3 puanda kalırken averajla ikinci sırada kaldı.

Gruptaki üçüncü maçında Real Madrid sahasında Viktoria Plzen’i ağırlarken CSKA Moskova deplasmanda Roma ile karşılaşacak.

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