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MAÇ SONUCU | Bayern Münih 1-1 Ajax | Şampiyonlar Ligi E Grubu
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | Bayern Münih 1-1 Ajax | Şampiyonlar Ligi E Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Ajax'ı ağırlayan Bayern Münih, taraftarı önünde beklenen performanstan uzak bir görüntü sergiledi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

3 Ekim 2018 00:50

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşan Bayern Münih, Allianz Arena’daki mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı.

Maçın henüz 4. dakikasında Mats Hummels’in golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Noussair Mazraoui’nin golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda iki ekip de yakaladıkları net fırsatları gole çevirmeyi başaramayınca karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana ulaştı. Gruptaki üçüncü maçlarda Ajax sahasında Benfica’yı ağırlarken Bayern Münih deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.

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Son güncelleme 00:50 | 3 Ekim 2018
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