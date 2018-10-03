MAÇ SONUCU | Bayern Münih 1-1 Ajax | Şampiyonlar Ligi E Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşan Bayern Münih, Allianz Arena’daki mücadeleyi 1-1’lik beraberlikle tamamladı.
Maçın henüz 4. dakikasında Mats Hummels’in golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, 22. dakikada Noussair Mazraoui’nin golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda iki ekip de yakaladıkları net fırsatları gole çevirmeyi başaramayınca karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana ulaştı. Gruptaki üçüncü maçlarda Ajax sahasında Benfica’yı ağırlarken Bayern Münih deplasmanda AEK ile karşı karşıya gelecek.