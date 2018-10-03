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MAÇ SONUCU | AEK 2-3 Benfica | Şampiyonlar Ligi E Grubu
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | AEK 2-3 Benfica | Şampiyonlar Ligi E Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında AEK'ya konuk olan Benfica, soğuk terler döktüğü maçı 10 kişi kalmasına rağmen 3-2 kazanmayı bildi.

3 Ekim 2018 00:31

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında AEK ile Benfica karşı karşıya geldi. Yunanistan’daki 5 gollü maç nefes keserken kazanan Portekiz ekibi Benfica oldu.

Maçtaki gol perdesini 6. dakikada Haris Seferovic açarken 15. dakikad Alejandro Grimaldo Benfica’yı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Ancak maçın 45. dakikasında Ruben Dias’ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması Benfica’nın planlarını alt üst etti.

Soyunma odasına geride giren AEK, 10 kişi kalan rakibine karşı ikinci yarıda üstünlük kurmayı başardı. Mücadelenin 53. dakikasında farkı 1’e indiren Viktor Klonaridis, 63’te de beraberlik golünü atınca AEK skoru 2-2’ye getirdi.

Ancak maçın 62. dakikasında Pizzi’nin yerine dahil olan Alfa Semedo, 74’te attığı golle Benfica’yı 3-2 öne geçiren isim oldu ve maçın da skorunu belirledi.

Benfica bu sonuçla puanını 3’e yükseltirken puansız AEK son sırada yer aldı. Benfica gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek.

AEK ise sahasında Bayern Münih’i ağırlayacak.

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Son güncelleme 00:31 | 3 Ekim 2018
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