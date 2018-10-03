MAÇ ÖZETİ: Porto Galatasaray özet izle! Galatasaray Porto’yu elinden kaçırdı…

Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında Porto Galatasaray maçı 1-0 sona erdi. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında Galatasaray birçok gol pozisyonu bulmasına rağmen hiçbirinde Casillas’ı geçmeyi başaramadı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçında ikinci yarısında, 49. dakikada Porto sol kanattan Alex Telles ile köşe vuruşu kullandı. Telles’in ortasında Moussa Marega kale önünde topa yükseldi, kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın geri kalanın Fatih Terim’in öğrencileri yine gol ataklarına kalkmış olsa da puanı getirecek golü Porto ağlarına yollamayı başaramadı. Şampiyonlar Ligi maçını kaçıran futbol severler için aşağıda Porto Galatasaray özeti bulunuyor.

PORTO GALATASARAY ÖZETİ İZLE

Dakika 3‘te Younes Belhanda sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderiyor. Gelen topa kaleci Iker Casillas ile birlikte yükselen Maicon kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

12. dakikada Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullandığımız serbest vuruşta Sinan Gümüş ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Iker Casillas çıkıyor ve tehlikeyi tek yumruğu ile uzaklaştırıyor.

İlk ciddi atak 13. dakikada yaşandı. Savunma arkasına sağ kanada gönderilen topu kontrol eden Henry Onyekuru ceza sahasına girerek son çizgiye iniyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Sinan Gümüş gelişine vuruşunu yapıyor ancak savunmada Maxi Pereira son anda araya girerek mutlak bir gole engel oluyor.

Dakika 16‘ya geldiğinde Garry Rodrigues’in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Younes Belhanda sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

22. dakikada Galatasaray atağında Donk, ceza sahasına girmek isterken faule maruz kaldı ve hakem serbest vuruşu işaret etti. Militao pozisyonun ardından hakem tarafından uyarıldı. Galatasaray, kritik bir noktadan duran top kullanıyor. Galatasaray’ın etkili duran top isimlerinden Maicon, frikikte doğrudan kaleyi denedi ama top üstten dışarı gitti.

Porto gole çok yaklaştı. 26. dakikada Jesus Corona sağ kanattan çizgiye inip zor pozisyonda topu ortaladı, arkada boşta bekleyen Brahimi gelişine nefis bir şut gönderdi ama kaleci Muslera harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

Porto 34. dakikada hızlı hücuma çıktı ve ara pasında Marega kaleye sokuldu, çizgiye inip boştaki arkadaşlarına pası gönderdi ama o anda Maicon tek hamlede topu ayağıyla kontrol etti ve mutlak gol şansını önledi.

37. dakika Galatasaray net gol pozisyonundan yararlanamadı. Galatasaray gole çok yaklaştı. Mükemmel gelişen hücum organizasyonunda Belhanda önce Rodrigues’i gördü, Rodrigues’in ceza sahasında klas pasında Nagatomo bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Casillas çıktı ve topu kontrol etti.

44. dakikada Galatasaray gole yine çok yaklaştı! Donk’un uzun topunda Onyekuru ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluştu, şutunu da yolladı ama top yan ağlarda kaldı!

Porto ikinci yarıya maalesef golle başladı. 49. dakikada Porto sol kanattan Alex Telles ile köşe vuruşu kullandı. Telles’in ortasında Moussa Marega kale önünde topa yükseldi, kafayı vurdu ve top ağlara gitti. Porto, 1-0 önde.

Galatasaray ikinci yarıda sık sık topla beraber hızlı paslaşmalarla şans aradı. 72. dakikada Pozisyonun sonunda Nagatomo ortayı yaptı, Casillas tek elle topu uzaklaştırdı, top ceza sahasına düştü ama Porto savunması önce davrandı.

76. dakikada Galatasaray etkili geldiği atak sonrasında golü kaçırdı. Galatasaray mutlak bir fırsatı değerlendiremedi. Garry Rodrigues soldan içeri girip pasını Sinan’a verdi, Sinan topuk pasıyla Rodrigues’i topla buluşturdu ancak Rodrigues’in ceza sahası içinde uygun pozisyonda vurduğu şut üstten dışarı çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI CASİLLAS’A İSYAN ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşılaşan Galatasaray, yakaladığı net fırsatları gole çevirmekte başarılı olamazken kaleci Iker Casillas kalesinde adeta devleşti.

Mücadelenin ilk yarısında 4 net gol pozisyonunda kalesinde devleşen 37 yaşındaki file bekçisi, yaptığı müdahalelerle takımına adeta hayat veren isim oldu.

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Casillas, kariyeri boyunca Galatasaray'dan 6 gol yedi. Daha önce İspanyol kaleciyi avlayan sarı kırmızılı futbolcular arasında Jardel (3), Ümit Davala, Hasan Şaş ve Umut Bulut vardı.

Casillas yaptığı kurtarışların ardından Twitter'da TT listesine girerken Galatasaraylı taraftarların paylaşımları ise olay oldu.

MAİCON’A ISLIKLI PROTESTO

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde eski takımı Porto'ya karşı forma giyerken Portekizli taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Geçen sezon başında Sao Paulo'dan transfer edilen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, alacakları nedeniyle eski takımı Porto'yu mahkemeye verince tepkilerin odak noktası oldu.

Maicon, tazminat hükümlerine uymadığı, maç başı paralarını alamadığı gerekçesiyle mavi-beyazlılardan 920 bin euro tazminat talep etti.

Tecrübeli futbolcunun Porto'da da birlikte forma giydiği Fernando'yu bu davada şahidi olarak gösterdiği de Portekiz basınına yansıdı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşan sarı kırmızılı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli savunmacı, topu ayağına her aldığında ıslıklandı.

2009-2016 yılları arasında Porto forması giyen Maicon, 2016'da Brezilya takımlarından Sao Paulo'ya transfer oldu.