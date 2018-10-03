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Lokomotiv Moskova Schalke 04 canlı izle! Cimbom’un grubunda zorlu mücadele…
Şampiyonlar Ligi

Lokomotiv Moskova Schalke 04 canlı izle! Cimbom’un grubunda zorlu mücadele…

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı D grubu diğer maçında Lokomotiv Moskova Schalke 04 ile karşılaşacak. Lokomotiv Moskova Schalke canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Ekim 2018 18:57

Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. İlk maçta Galatasaray’a 3-0 kaybeden Lokomotiv Moskova bu kez Schalke karşısında galibiyet şansını zorlayacak. Schalke ise ilk maçında Porto ile 1-1 berabere kalmıştı. Gün boyunca taraftlar Lokomotiv Moskova Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ederken, Lokomotiv Moskova Schalke canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA SCHALKE CANLI İZLE

LOKOMOTİV MOSKOVA SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu akşam saat 19:55’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA SCHALKE 04 İLK 11

Lokomotiv Moskova 11: Guilherme, Ignatyev, Höwedes, Kverkvelia, Idowu, Krychowiak, Barinov, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Fernandes, Eder.

Schalke 04: Fahrmann, McKennie, Naldo, Sane, Mendyl, Mascarell, Rudy, Caligiuri, Konoplyanka, Uth, Embolo.

Son güncelleme 19:48 | 3 Ekim 2018
canlı izle Lokomotiv Moskova Schalke 04
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