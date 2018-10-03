Lokomotiv Moskova Schalke 04 canlı izle! Cimbom’un grubunda zorlu mücadele…

Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. İlk maçta Galatasaray’a 3-0 kaybeden Lokomotiv Moskova bu kez Schalke karşısında galibiyet şansını zorlayacak. Schalke ise ilk maçında Porto ile 1-1 berabere kalmıştı. Gün boyunca taraftlar Lokomotiv Moskova Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ederken, Lokomotiv Moskova Schalke canlı izle bağlantısı aşağıda yer alıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA SCHALKE CANLI İZLE

LOKOMOTİV MOSKOVA SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu akşam saat 19:55’de başlayacak mücadele beIN SPORTS 3’ten canlı yayınlanacak.

Anspannung steigt, gleich rollt der Ball in der Königsklasse! #UCL #LMFCS04 pic.twitter.com/To0Mr7NBAR — FC Schalke 04 (@s04) 3 Ekim 2018

LOKOMOTİV MOSKOVA SCHALKE 04 İLK 11

Lokomotiv Moskova 11: Guilherme, Ignatyev, Höwedes, Kverkvelia, Idowu, Krychowiak, Barinov, Aleksey Miranchuk, Anton Miranchuk, Fernandes, Eder.

Schalke 04: Fahrmann, McKennie, Naldo, Sane, Mendyl, Mascarell, Rudy, Caligiuri, Konoplyanka, Uth, Embolo.