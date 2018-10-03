Iker Casillas kurtardı, Galatasaray taraftarı kahroldu: ‘Bırak peşimizi artık’

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşılaşan Galatasaray, yakaladığı net fırsatları gole çevirmekte başarılı olamazken kaleci Iker Casillas kalesinde adeta devleşti.

Mücadelenin ilk yarısında 4 net gol pozisyonunda kalesinde devleşen 37 yaşındaki file bekçisi, yaptığı müdahalelerle takımına adeta hayat veren isim oldu.

Uzun yıllar Real Madrid’de forma giyen Casillas, kariyeri boyunca Galatasaray’dan 6 gol yedi. Daha önce İspanyol kaleciyi avlayan sarı kırmızılı futbolcular arasında Jardel (3), Ümit Davala, Hasan Şaş ve Umut Bulut vardı.

Casillas yaptığı kurtarışların ardından Twitter’da TT listesine girerken Galatasaraylı taraftarların paylaşımları ise olay oldu.

İşte bazı Galatasaraylı taraftarların Casillas için yaptığı yorumlar;

Casillas bi emekli ol kardeşim, bi bırak bizim peşimizi artık ya. — Pislik Adam (@BasaranOrhun) 3 Ekim 2018

Bu ne arkadaş 2000 süper kupa finali kalede casillas yıl olmuş 2018 yine casillas — VOB Trader (@VobViop) 3 Ekim 2018

Sinan'a 2. pozisyonda şut attıran bilerek önünü açıp pas vermesini engelleyen porto stoperiydi ama sinan'da bu ikramı geri çevirmeyerek casillas'ı topla beraber içeri sokmalıydı. Olmadı. — Majesteleri10 (@siyahalpacino) 3 Ekim 2018

İlk yarıda Galatasaray, Galatasaray gibi oynadı lakin kalede devleşen Casillas’ı bir türlü geçemedi.. Yalnız şu maçtan üç puan almadan ayrılırsak resmen kahrolurum. — Forever GS (@nevergiveupgs) 3 Ekim 2018

Güntekin Onay: “Şu anda maçın adamını seçsek, Casillas'ı seçebiliriz. Net pozisyonları çıkardı.” pic.twitter.com/MuqL8hvgoA — Ali Sami Yen Sokak (@ASYSokakOrg) 3 Ekim 2018

Galatasaray beklenenden iyi oynadı ama ikinci yarı bu kaçırdıklarını arayabilirler Casillas ilk yarıya damga vurdu.. — alicansun (@cansunali29) 3 Ekim 2018

Şu an takımda olsa maç 3-0dı, Casillas’ı en iyi zamanlarında defalarca avlamıştı… pic.twitter.com/kFHdneSXvD — Furkan Aydın (@uur_furkan) 3 Ekim 2018

18 yıllık intikamı alıyorcasına kurtardı Casillas. 2. yarı da böyle oynarsak maç bizimdir… — Zafer KURDAK (@zAonosphere) 3 Ekim 2018

Casillas kariyerinin başında da böyle ekmeğimize kan doğruyordu :( — Emre Kaplan (@emreekaaplan) 3 Ekim 2018

Casillas futbolu bırak artık! — Cacan (@aziz_cacan) 3 Ekim 2018