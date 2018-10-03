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Iker Casillas kurtardı, Galatasaray taraftarı kahroldu: ‘Bırak peşimizi artık’
Şampiyonlar Ligi

Iker Casillas kurtardı, Galatasaray taraftarı kahroldu: ‘Bırak peşimizi artık’

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan Galatasaray, rakip takımın 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas'ı geçmeyi bir türlü başaramadı. İspanyol kaleci yaptığı kurtarışlarla sarı kırmızılı ekibe geçit vermedi.

3 Ekim 2018 23:53

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto ile karşılaşan Galatasaray, yakaladığı net fırsatları gole çevirmekte başarılı olamazken kaleci Iker Casillas kalesinde adeta devleşti.

Mücadelenin ilk yarısında 4 net gol pozisyonunda kalesinde devleşen 37 yaşındaki file bekçisi, yaptığı müdahalelerle takımına adeta hayat veren isim oldu.

Uzun yıllar Real Madrid’de forma giyen Casillas, kariyeri boyunca Galatasaray’dan 6 gol yedi. Daha önce İspanyol kaleciyi avlayan sarı kırmızılı futbolcular arasında Jardel (3), Ümit Davala, Hasan Şaş ve Umut Bulut vardı.

Casillas yaptığı kurtarışların ardından Twitter’da TT listesine girerken Galatasaraylı taraftarların paylaşımları ise olay oldu.

İşte bazı Galatasaraylı taraftarların Casillas için yaptığı yorumlar;

Son güncelleme 23:56 | 3 Ekim 2018
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