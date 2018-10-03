Galatasaray maçı öncesi Porto’dan örnek hareket

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray’ın Porto ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi dostluk rüzgarları esti. Maçı izleyemeye gelecek olan Galatasaray taraftarları için Türkçe paylaşım yapan Porto, gönülleri fethetti. Galatasaray taraftarlarına maça gelmek için kullanacakları toplu taşıma araçlarını tarif eden Porto, centilmen hareketi nedeniyle alkış aldı.
İşte Porto’nun resmi Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşım:
Porto’ya hoş geldiniz! Sevgili Galatasaraylılar, stadımıza gelmek için Estádio do Dragão istasyonundaki metroyu veya 401 ve 806 otobüslerini kullanabilirsiniz.#FCPorto #FCPGS #UCL @GalatasaraySK pic.twitter.com/FhxsLn6Gtr
— FC Porto (@FCPorto) 3 Ekim 2018