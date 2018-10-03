Galatasaray maçı öncesi Porto’dan örnek hareket

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray’ın Porto ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi dostluk rüzgarları esti. Maçı izleyemeye gelecek olan Galatasaray taraftarları için Türkçe paylaşım yapan Porto, gönülleri fethetti. Galatasaray taraftarlarına maça gelmek için kullanacakları toplu taşıma araçlarını tarif eden Porto, centilmen hareketi nedeniyle alkış aldı.

Porto Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports açıkladı! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray Porto deplasmanına konuk oluyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler kanalın belli olmasının ardından Porto Galatasaray maçı şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacak merak ediyor. beIN Sports'tan yapılan açıklama ile Porto Galatasaray maçının şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı belli oldu. İlgili Haberi Oku

İşte Porto’nun resmi Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşım: