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Galatasaray maçı öncesi Porto’dan örnek hareket
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray maçı öncesi Porto’dan örnek hareket

Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Portekiz ekibinden centilmen bir hareket geldi. Porto, Galatasaray maçına Türkiye'den gelecek olan taraftarlara Türkçe paylaşımda bulunarak seslendi.

3 Ekim 2018 16:47

Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Galatasaray’ın Porto ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi dostluk rüzgarları esti. Maçı izleyemeye gelecek olan Galatasaray taraftarları için Türkçe paylaşım yapan Porto, gönülleri fethetti. Galatasaray taraftarlarına maça gelmek için kullanacakları toplu taşıma araçlarını tarif eden Porto, centilmen hareketi nedeniyle alkış aldı.

03 Ekim 2018 Porto Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports açıkladı! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray Porto deplasmanına konuk oluyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler kanalın belli olmasının ardından Porto Galatasaray maçı şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacak merak ediyor. beIN Sports'tan yapılan açıklama ile Porto Galatasaray maçının şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağı belli oldu. İlgili Haberi Oku

İşte Porto’nun resmi Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşım:

Son güncelleme 16:47 | 3 Ekim 2018
galatasaray Porto şampiyonlar ligi
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