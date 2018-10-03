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Fethiye’de üç günlük festival
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Fethiye’de üç günlük festival

Dünya Değişim Akademisi, Ekim ayında Fethiye’de Uluslararası Farkındalık Festivali düzenliyor.

3 Ekim 2018 14:33

“Değişim Hayattır” konseptiyle Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenecek Farkındalık Festivali, 27-29 Ekim tarihlerinde Fethiye2de gerçekleştirilecek.

Festival programında:

-Özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel gücün geliştirilmesine yönelik 6 farklı enerji merkezi çalışması,

-Stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu yenme ve depresyondan özgürleşme üzerine etkili ve pratik çalışmalar,

-Film gösterimi ve interaktif söyleşi-tüm sorulara cevaplar var.

PROGRAM DETAYI:

27 Ekim Cumartesi

11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Nefes Çalışması

15.00 – Korkuyu Aşma Sanatı

17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması– Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterisi

20.00 – Film Gösterimi – Film hakkında soru cevaplar

28 Ekim Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

12.30 – Öğle Yemeği

14.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15.00 – Meditasyon Çalışması

17.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar –İnteraktif Söyleşi

29 Ekim Pazartesi

08.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

13.00 – Stres Yönetimi

15.00 – Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi

Son güncelleme 14:33 | 3 Ekim 2018
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