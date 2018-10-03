Fethiye’de üç günlük festival

“Değişim Hayattır” konseptiyle Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenecek Farkındalık Festivali, 27-29 Ekim tarihlerinde Fethiye2de gerçekleştirilecek.
Festival programında:
-Özgüven, yaratıcılık, içsel güç, saf sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel gücün geliştirilmesine yönelik 6 farklı enerji merkezi çalışması,
-Stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu yenme ve depresyondan özgürleşme üzerine etkili ve pratik çalışmalar,
-Film gösterimi ve interaktif söyleşi-tüm sorulara cevaplar var.
PROGRAM DETAYI:
27 Ekim Cumartesi
11.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Nefes Çalışması
15.00 – Korkuyu Aşma Sanatı
17.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması– Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterisi
20.00 – Film Gösterimi – Film hakkında soru cevaplar
28 Ekim Pazar
08.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
12.30 – Öğle Yemeği
14.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15.00 – Meditasyon Çalışması
17.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar –İnteraktif Söyleşi
29 Ekim Pazartesi
08.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması – İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
13.00 – Stres Yönetimi
15.00 – Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi