Fenerbahçe’de otorite dibe vurdu

İrfan YİRMİBEŞ / Başarı ölçütlerinden biri olan takım içi kenetlenme ve arkadaşlık havası, Phillip Cocu ve Damien Comolli ile adeta dibe vurdu! Spartak Trnava ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet arasındaki güven kaybı ve iletişimsizlik dikkat çekiyor.

Cocu ve Comolli konusuda yaşanan belirsizlik, takımı olumsuz etkiliyor. Hollandalı hoca takımın başında idmanlara çıkıyor, ancak sarı-lacivertli oyuncuların Cocu'ya güven ve inançlarını yitirmiş olması dikkat çekiyor. Cocu görevine devam ederken yönetimin de eli kolu bağlı.

Şansal Büyüka: Ali Koç`a Bursa`dan gelen ihbar telefonu... Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka Süper Lig'de çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe için çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Comolli'ye yüklenen Büyüka, başkan Ali Koç'u transferden vazgeçiren telefon görüşmesini açıkladı. İlgili Haberi Oku

YABANCI MI YERLİ Mİ?

BAŞKAN Ali Koç ve ekibi, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Yeni hoca konusunda kararın ne zaman verileceği belirsiz. Gelecek hocanın yerli mi yabancı mı olacağı da ayrı bir sorun. Comolli'nin yetkilerinin de tepkiler nedeniyle kısıtlanması gündemde. Fransız futbol adamının kulüp personeline ve oyunculara yönelik tavırları, Samandıra'daki huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri.