CSKA Moskova Real Madrid özet izle! Real Madrid Moskova’da dondu kaldı!

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizinin yaşandığı maçta Real Madrid CSKA Moskova’ya 1-0 yenildi. Kazanmasına kesin gözüyle bakılan maçta Real Madrid’in mağlup olması herkesi şaşırttı. Maçtaki tek gol henüz 2. dakikada Nikola Vlasic tarafından geldi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol gelmeyin Real Madrid sahada 1-0 mağlup ayrıldı.

CSKA MOSKOVA REAL MADRİD ÖZETİ

Dakika 2: GOOOLL!! Nikola Vlasic takımını öne geçiren golü atıyor.

Dakika 9: Ceza sahası içinde topla buluşan Dani Ceballos, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dakika 22: Daniel Carvajal önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Carvajal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 28: Daniel Carvajal önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Carvajal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 32: Real Madrid takımı Karim Benzema ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Dakika 57: Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 68: Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Marco Asensio

Dakika 90: Maçta daha önce sarı kart gören Igor Akinfeev, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

REAL MADRİD CSKA MOSKOVA İLK 11

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Casemiro, Kroos, Ceballos, Vazquez, Asensio, Benzema

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin, Bijol, Akhmetov, Obljakov, Dzagoev, Vlasic, Chalov