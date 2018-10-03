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CSKA Moskova Real Madrid özet izle! Real Madrid Moskova’da dondu kaldı!
Şampiyonlar Ligi

CSKA Moskova Real Madrid özet izle! Real Madrid Moskova’da dondu kaldı!

Real Madrid CSKA özet! Real Madrid favori olarak çıktığı maçta CSKA Moskova'ya 1-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi gruplar 2. maçında büyük şok yaşayan Real Madrid ilk yenilgisini de ikinci maçta almış oldu. CSKA Moskova Real Madrid özeti...

3 Ekim 2018 00:00

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sürprizinin yaşandığı maçta Real Madrid CSKA Moskova’ya 1-0 yenildi. Kazanmasına kesin gözüyle bakılan maçta Real Madrid’in mağlup olması herkesi şaşırttı. Maçtaki tek gol henüz 2. dakikada Nikola Vlasic tarafından geldi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol gelmeyin Real Madrid sahada 1-0 mağlup ayrıldı.

CSKA MOSKOVA REAL MADRİD ÖZETİ

Dakika 2: GOOOLL!! Nikola Vlasic takımını öne geçiren golü atıyor.

Dakika 9: Ceza sahası içinde topla buluşan Dani Ceballos, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Dakika 22: Daniel Carvajal önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Carvajal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 28: Daniel Carvajal önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Daniel Carvajal tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 32: Real Madrid takımı Karim Benzema ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Dakika 57: Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Dakika 68: Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Marco Asensio

Dakika 90: Maçta daha önce sarı kart gören Igor Akinfeev, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

REAL MADRİD CSKA MOSKOVA İLK 11

REAL MADRİD: Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Casemiro, Kroos, Ceballos, Vazquez, Asensio, Benzema

CSKA MOSKOVA: Akinfeev, Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin, Bijol, Akhmetov, Obljakov, Dzagoev, Vlasic, Chalov

Son güncelleme 00:19 | 3 Ekim 2018
CSKA Moskova Real Madrid özet
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