SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti
Cenk Tosun’lu Everton, Lig Kupası’ndan elendi
İngiltere Premier Lig

Cenk Tosun’lu Everton, Lig Kupası’ndan elendi

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, milli futbolcu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a normal süresi 1-1 biten maç sonucunda penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak 4. tura yükseldi

3 Ekim 2018 00:38

İngiltere Lig Kupası’nda Southampton, milli futbolcu Cenk Tosun’un forma giydiği Everton’a normal süresi 1-1 biten mücadele sonunda penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak 4. tura çıktı.

Lig Kupası’nın 3. turunda Everton, Southampton’ı konuk etti.

Southampton, 44. dakikada Danny Ings’in attığı golle 1-0 öne geçti. Everton’da Theo Walcott, 85. dakikada durumu 1-1’e getirdi. Mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi ve doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Southampton, adını 4. tura yazdırdı ve Leicester City’nin rakibi oldu.

Everton’da Cenk Tosun, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve penaltılarda kullandığı atışı gole çevirdi.

Son güncelleme 00:38 | 3 Ekim 2018
Cenk Tosun everton
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
05/10/2018 - 20:00
-
Göztepe S.K.
Kayserispor
06/10/2018 - 13:30
-
Çaykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Porto
Şampiyonlar Ligi Grup D 03.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Galatasaray