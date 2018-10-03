Porto Galatasaray canlı izle! GS’nin gol arayışına 2. yarıda devam ediyor! Canlı skor…

Şampiyonlar Ligi D grubu ikinci maçında Galatasaray Porto’ya konuk oluyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol severler ise ‘Porto Galatasaray maçı canlı izle' aramaları yaparak Google üzerinden maçın canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizden Bein Sports canlı izle linkine ve Porto Galatasaray canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Porto Galatasaray maçı saat kaçta başlayacağını ve internetten nasıl canlı olarak izlenebileceğini araştırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izleme yolu ve Porto GS maçı maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

PORTO GALATASARAY CANLI İZLE

PORTO GALATASARAY CANLI ANLATIM

Dakika 3’te Younes Belhanda sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ortasını altıpas çizgisinin önüne doğru gönderiyor. Gelen topa kaleci Iker Casillas ile birlikte yükselen Maicon kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti. 12. dakikada Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullandığımız serbest vuruşta Sinan Gümüş ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Iker Casillas çıkıyor ve tehlikeyi tek yumruğu ile uzaklaştırıyor. İlk ciddi atak 13. dakikada yaşandı. Savunma arkasına sağ kanada gönderilen topu kontrol eden Henry Onyekuru ceza sahasına girerek son çizgiye iniyor ve ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Sinan Gümüş gelişine vuruşunu yapıyor ancak savunmada Maxi Pereira son anda araya girerek mutlak bir gole engel oluyor. Dakika 16’ya geldiğinde Garry Rodrigues’in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Younes Belhanda sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor. 22. dakikada Galatasaray atağında Donk, ceza sahasına girmek isterken faule maruz kaldı ve hakem serbest vuruşu işaret etti. Militao pozisyonun ardından hakem tarafından uyarıldı. Galatasaray, kritik bir noktadan duran top kullanıyor. Galatasaray’ın etkili duran top isimlerinden Maicon, frikikte doğrudan kaleyi denedi ama top üstten dışarı gitti. Porto gole çok yaklaştı. 26. dakikada Jesus Corona sağ kanattan çizgiye inip zor pozisyonda topu ortaladı, arkada boşta bekleyen Brahimi gelişine nefis bir şut gönderdi ama kaleci Muslera harika bir kurtarışla gole izin vermedi. Porto 34. dakikada hızlı hücuma çıktı ve ara pasında Marega kaleye sokuldu, çizgiye inip boştaki arkadaşlarına pası gönderdi ama o anda Maicon tek hamlede topu ayağıyla kontrol etti ve mutlak gol şansını önledi. 37. dakika Galatasaray net gol pozisyonundan yararlanamadı. Galatasaray gole çok yaklaştı. Mükemmel gelişen hücum organizasyonunda Belhanda önce Rodrigues’i gördü, Rodrigues’in ceza sahasında klas pasında Nagatomo bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Casillas çıktı ve topu kontrol etti. Galatasaray gole yine çok yaklaştı! Donk’un uzun topunda Onyekuru ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluştu, şutunu da yolladı ama top yan ağlarda kaldı!

PORTO GALATASARAY İLK 11’İ

Porto 11: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega, Brahimi

Galatasarayar 11: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan

PORTO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak. Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports'tan yapılan resmi açıklamaya göre; karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecek. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova'da karşılaşacak.

GALATASARAY PORTO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan yayın krizinin ardından konuyla ilgili beIN Sports'tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.”

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şampiyonlar Ligi D Grubunda bu akşam Porto ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Porto’nun simgesi olan Ejderha ve ile Galatasaray’ın simgesi Aslan’ı karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılıların bu gönderisi sosyal medyada binlerce paylaşım alırken taraftarların büyük beğenisini kazandı.

TT ARENA’DA SAHA TIKLIM TIKLIM DOLACAK

Porto'nun ateşli taraftarları, Galatasaray maçının biletlerini satışa çıktığı gibi tüketti. Dragao Stadı'nda 50 bin Portekizli, Cim Bom'a karşı müthiş bir atmosfer yaratmaya çalışacak.

PORTO’DA ABOUBAKAR YOK

Porto’nu ligde oynadığı Tondela maçında sakatlanan ve ameliyat olan Aboubakar ilk devreyi kapattı. Golcü futbolcu Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.