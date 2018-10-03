CANLI | Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları | İlk yarılar oynanıyor…

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 2. hafta maçları ile devam ederken saat 19:55’te iki önemli mücadele başladı.

İlk maçta Liverpool’a deplasmanda 3-2 yenilen Paris Saint Germain, C Grubu’nun en zayıf halkası olan Kızılyıldız’ı ağırlıyor.

Galatasaray’ın da yer aldığı D Grubu’nda ise Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Rusya’da kozlarını paylaşıyor.

LOKOMOTIV MOSKOVA 0-0 SCHALKE 04

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Kverkvelia, Höwedes, Al. Miranchuk, Idowu, Ignatyev, Fernandes, Krychowiak, Barinov, Anton Miranchuk, Eder

Schalke 04: Fahrmann, McKennie, Naldo, Rudy, Mendly, Sane, Mascarell, Konoplyanka, Uth, Caligiuri, Embolo

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PSG 2-0 KIZILYILDIZ

GOL: Neymar Jr. (20 ve 22)

Dk. 22: Yine Neymar Jr. sahnede! Rabiot’nun baskısında Neymar topla buluştu ve ağları buldu. Paris Saint-Germain skoru 2-0’a getirdi.

Dk. 20: Paris Saint-Germain, Neymar’ın muhteşem frikik golüyle 1-0 öne geçti!

Paris Saint-Germain: Areola, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Rabiot, Di Maria, Mbappe, Neymar, Cavani

Kızılyıldız: Borjan, Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic, Jovicic, Krsticic, Causic, Simic, Marin, Nabouhane