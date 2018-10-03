CANLI | Porto – Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve maçı yayınlayacak kanal…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz’in Porto takımıyla karşılaşacak. Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak.

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’in yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak.

İlave yardımcı hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner’in üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

beIN Sports HD1’den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı ‘Skor’ farkıyla dakika dakika takip edebileceksiniz.

D Grubu’ndaki ilk maçında Rusya’nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı.

Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11’LER;

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Otavio, Brahimi, Marega

TEKNİK DİREKTÖR: S. Conceiçao

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak maçları yayınlayacak kanallar; pic.twitter.com/QgkAsWpQJk — SKOR (@SozcuSkor) 3 Ekim 2018

GALATASARAY’DA EKSİKLER

Galatasaray’da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto’ya karşı sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan’ın Porto müsabakasında oynaması beklenmiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok’un durumu ise son antrenmanda belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, cezası nedeniyle Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde oynayamayan Younes Belhanda ise teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.

UEFA Gençlik Ligi | Porto 2-2 Galatasaray Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile 2-2 berabere kaldı. Aslan puanı 90+5'te Atalay Babacan ile kurtardı. İlgili Haberi Oku

PORTO, ABOUBAKAR’DAN YOKSUN

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray’a karşı sahada olamayacak.

Porto’nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer’in de Galatasaray’a karşı forma giymesi beklenmiyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAYIP

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası’ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.

Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

Galatasaray`dan sosyal medyayı sallayan Porto paylaşımı Galatasaray resmi hesabından, maskotu ejderha olan Porto'ya gönderme niteliğinde bir video yayınlandı. Video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı. İlgili Haberi Oku

RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi’ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya’nın Schalke 04 takımına karşı 3-2’lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

PORTEKİZ’DE İYİ PERFORMANS

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz’de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2’sini kazanıp, 1’ini kaybetti.

Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası’nda Benfica’yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Braga’yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.