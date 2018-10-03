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Beşiktaş’ta yerlilere kur 6 TL
Beşiktaş

Beşiktaş’ta yerlilere kur 6 TL

Türk futbolcuların Euro ile imzalanan sözleşmeleri Türk Lirası’na çevrilirken kur, ilk etapta düşünülen 5.2’ye değil 6’ya sabitlenecek. Bu mini zamla huzursuzluk çıkmasının önüne geçilecek...

3 Ekim 2018 08:32

Ali AYDIN / Türkiye’de yerleşik kişilerin hizmet sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılamayacağına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Resmi Gazete'de yayınlanması sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ortak bir kararla tüm kontratların Türk Lirası'na çevrilmesi konusunda anlaşmıştı.

İlk etapta Euro kurunun 5.2 TL'ye sabitlenmesi gündemdeydi. Ancak Beşiktaş yönetimi farklı bir yöntem izliyor. Edinilen bilgilere göre siyah-beyazlılar kuru, 6 TL'ye sabitleyecek. Bu 0.8 TL'lik artışın ise takım içinde çıkması olası huzursuzlukları engellemek için olduğu öğrenildi. Euro kuru dün itibariyle 6.9 TL civarında seyrediyordu.

OZZİE'YE 12 MILYON TL

DEĞİŞİM, kulüpteki tüm yerli sporculara uygulanacak. Şenol Güneş ve yardımcıları da sözleşmesini kanun gereği çevirmek zorunda. Takımın en çok kazanan Türk oyuncularının eski ve yeni garanti ücretleri şöyle olacak…

Oğuzhan Özyakup: 2 milyon Euro – 12 milyon TL,

Gökhan Töre: 1.8 milyon Euro – 10.8 milyon TL,

Caner Erkin: 1 milyon 750 bin Euro – 10.5 milyon TL.

Yabancı sporcular için değişim gerekmiyor.

Son güncelleme 08:32 | 3 Ekim 2018
beşiktaş kur yerli
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