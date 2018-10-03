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Beşiktaş’ın Malmö kadrosu belli oldu… İki yıldız yok!
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Malmö kadrosu belli oldu… İki yıldız yok!

Beşiktaş'ın Malmö ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının kadrosu belli oldu. İlki yıldız sakatlığı nedeniyle Beşiktaş kadrosuna alınmadı.

3 Ekim 2018 13:33

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı. Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

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Teknik direktör Şenol Güneş’in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

“Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan Töre”

Swedbank Stadı’nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu’ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev’in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.

Son güncelleme 13:34 | 3 Ekim 2018
avrupa ligi beşiktaş malmö
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