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Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç’te
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç’te

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Malmö'ye konuk olacak olan Beşiktaş, İsveç'e indi.

3 Ekim 2018 19:27

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile deplasmanda yarın oynayacağı maç için bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket etti ve 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç'in Malmö şehrine ulaştı.

Kafilede; İkinci Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

“Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Caner Erkin, Gökhan Töre” 03 Ekim 2018 Beşiktaş`ın Malmö kadrosu belli oldu... İki yıldız yok! Beşiktaş'ın Malmö ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının kadrosu belli oldu. İlki yıldız sakatlığı nedeniyle Beşiktaş kadrosuna alınmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:27 | 3 Ekim 2018
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