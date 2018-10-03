Porto Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports açıkladı!

beIN Sport’un yaptığı açıklama ardından maçı şifresiz olarak izlemek mümkün değil. Digiturk üyeliği olanalrı Sporun Yıldızı paketi bulunması gerekiyor. Şifreli yayınlanacak Porto Galatasaray maçı izle öde seçeneği ile de izle öde sistemi ile izlenebilecek.

Konuyla ilgili beIN Sports'tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00’de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.” Porto Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS Porto`yu Şampiyonlar Ligi`nde hüsrana uğratma peşinde İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Şampiyonlar Ligi D Grubunda bu akşam Porto ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Porto'nun simgesi olan Ejderha ve ile Galatasaray'ın simgesi Aslan'ı karşı karşıya getirdi. Sarı-kırmızılıların bu gönderisi sosyal medyada binlerce paylaşım alırken taraftarların büyük beğenisini kazandı.