Başkan isyan etti: Herhalde isteniyor ki…

Takımdaki son durum ve Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiaya önemli mesajlar verdi. Malatya şehri olarak futbolda son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Gevrek, “Son oynadığımız Medipol Başakşehir maçı her açıdan önemli ve de kayda değer bir müsabakaydı. Çıkıp aslanlar gibi oyunumuzu oynadık ve galip geldik. Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun. Biz bildiğimiz yolda, başarılı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı`ya gündem yaratacak suçlama: Bana vurdu Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Abdullah Avcı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Evkur Yeni Malatayaspor Kaptanı Adem Büyük, Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Adil Gevrek, Sivasspor ile zor bir müsabaka oynayacaklarına da değinerek, “Sivasspor geçen hafta Bursa karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Onlar da bu başarısını sürdürmek isteyecektir. Başlarında çok değerli bir teknik adam var. Umarım M.Başakşehir maçındaki başarılı oyunumuzu sürdürür ve sahadan galibiyetle ayrılırız” diye konuştu.