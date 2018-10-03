SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Belediye Başkanı, takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi
Başkan isyan etti: Herhalde isteniyor ki…
Yeni Malatyaspor

Başkan isyan etti: Herhalde isteniyor ki…

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin şampiyonluk adaylarından birisinden aldıkları 1 puanın oldukça değerli olduğunu belirterek, “Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun” dedi.

3 Ekim 2018 13:16

Takımdaki son durum ve Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, camiaya önemli mesajlar verdi. Malatya şehri olarak futbolda son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını belirten Gevrek, “Son oynadığımız Medipol Başakşehir maçı her açıdan önemli ve de kayda değer bir müsabakaydı. Çıkıp aslanlar gibi oyunumuzu oynadık ve galip geldik. Belki birileri aldığımız 1 puana gölge düşürmek istiyor ama onları kendi düşünceleriyle baş başa bırakıyorum. Herhalde isteniyor ki Anadolu takımları hep yenilsin, başarısız olsun. Biz bildiğimiz yolda, başarılı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

02 Ekim 2018 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı`ya gündem yaratacak suçlama: Bana vurdu Medipol Başakşehir'in sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Abdullah Avcı ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Evkur Yeni Malatayaspor Kaptanı Adem Büyük, Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Adil Gevrek, Sivasspor ile zor bir müsabaka oynayacaklarına da değinerek, “Sivasspor geçen hafta Bursa karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Onlar da bu başarısını sürdürmek isteyecektir. Başlarında çok değerli bir teknik adam var. Umarım M.Başakşehir maçındaki başarılı oyunumuzu sürdürür ve sahadan galibiyetle ayrılırız” diye konuştu.

Son güncelleme 13:16 | 3 Ekim 2018
Adil Gevrek Evkur Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
05/10/2018 - 20:00
-
Göztepe S.K.
Kayserispor
06/10/2018 - 13:30
-
Çaykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Porto
Şampiyonlar Ligi Grup D 03.10.2018 - 22:00 Rotterdam Splatz
Galatasaray