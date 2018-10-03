Antonio Valencia’dan Jose Mourinho gafı!

Manchester United’ın dün Şampiyonlar Ligi’nde Old Trafford’da ağırladığı Valencia’yla 0-0 berabere kalmasının ardından gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Kırmızı Şeytanlar’ın başında üst üste 4. maçında da galibiyet yüzü göremeyen Jose Mourinho’nun takımdaki geleceği iyiden iyiye tartışma konusu olurken takımın yıldız ismi Antonio Valencia’dan büyük bir gaf geldi.

Ekvadorlu futbolcu, resmi Instagram hesabından kendisinin fotoğrafıyla paylaşılan ancak Mourinho’nun kovulması gerektiğinin yazılı olduğu mesajı beğendi.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken 33 yaşındaki futbolcu daha sonrasında özür dilemek zorunda kaldı.

Valencia, yaptığı açıklamada söz konusu paylaşımı metni okumadan beğendiğini söylerken “Yazılanlar, benim fikrim değil ve bu yüzden özür diliyorum. Hocamız ve takım arkadaşlarımın her zaman arkasındayım.” ifadelerini kullandı. (Fanatik)