Ali Koç’un “Yanal” soru işaretleri

Sercan HAMZAOĞLU/ Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda şampiyon yapan Ersun Yanal'ı özellikle taraftarların çok büyük bir bölümünün tekrar takımın başında görmek istemesi Başkan Ali Koç ve yönetimini düşünmeye zorluyor… Ersun Yanal'ın kalitesinden şüphe etmeyen ve camianın önemli bir ismi olduğunu sık sık vurgulayan Koç'un yine de tecrübeli teknik adamla ilgili kafasında çok fazla soru işareti bulunuyor.

Ersun Yanal'ın Fenebahçe’den sonra özellikle Trabzonspor'da kendi kurduğu kadrolarla başarısız olması Yanal'a soğuk olma sebeplerinin başında geliyor. Yanal'ın 2000’li yılların başında Gençlerbirliği'yle yakaladığı çıkıştan sonra tek başarısının Fenerbahçe olması ve gittiği kulüplerde de önemli sıkıntılar yaşaması da sezon devam ederken Yanal'ın geri dönüşünü zorlaştırıyor.

KADRO YAPILARI ÇOK FARKLI

Ersun Yanal'ın 2013-2014'te şampiyon yaptığı kadroyla bugün kurulan mevcut kadro arasında da çok büyük fark olduğu konuşuluyor.

Bir önceki sezon Kuyt, Sow, Webo gibi kaliteli hücum hattıyla Avrupa'da yarı final oynayan Yanal'ın kadrosuna Emenike ve Alper Potuk gibi o günün en formda isimleri takviye edilmişti. Hazır bir takıma kendi oyun planını uygulayan Yanal, bir geçiş döneminde olmadığı için rahat bir şekilde başarıya ulaştığı fikri ağır basıyor. Şu anki kadronun Yanal'ın oyun tarzına pek uymadığı yönetimde konuşuldu.

Ancak taraftarla arasında özel bir bağ bulunan ve onların isteklerini göz ardı etmemeye çalışan Koç'un yinede kararını değiştirip ve risk alıp Ersun Yanal'ı takımın başına getirebileceği de camiada yüksek sesle konuşuluyor.

KOCAMAN İLE GÖNÜL BAĞI VAR ANCAK…

Ali Koç, alternatifler arasında bulunan Aykut Kocaman'a karşı büyük bir sevgi ve saygı beslemesine rağmen bu birlikteliğe de sıcak bakmadığı belirtildi. Sezon başı yolların ayrıldığı Kocaman'la tekrar birleşme için camiadan gelen baskılara başkanın saygı duyduğu ancak taraftarın da tepkisinin olabileceğinden dolayı bu geri dönüşe de yeşil ışık takmadığı aktarıldı.