Acun Ilıcalı, FB TV anlaşmasını resmen açıkladı

Acun Ilıcalı, CNN Türk’te katıldığı bir programda FB TV’nin sorumluluğunu aldığı iddialarına yanıt verdi.

Daha çok organizasyon tarafında olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, “FB TV’nin yönetiminin bana verildiği gibi bir durum yok. Sorumluluğunu aldım aslında. Sağ olsunlar görüş bildirdiler bu konuda yardımcı olabilir misin diye. Sevdiğim gönül verdiğim kulüp. Bir şekilde hepimiz yardımcı oluyoruz, ürünlerini alıyoruz, maça gidiyoruz. Benim hacmim daha büyük olduğu için o yönde de hizmet vermek istiyorum” dedi.

Ali Koç yönetimine projesini sunduğunu söyleyen Ilıcalı, “Bu tamamen gönlümden gelen, çocukluğumda bana çok mutluluk yaşatmış olan kulübe borcum gibi görüyorum. Bu teklif geldiği zaman orayla ilgili ciddi bir değişiklik olması gerektiğini söyledim. Projeyi yönetime ilettim, açıkçası etkilendiler. Ben açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek de vereceğim. FB TV ve Fenerbahçe’nin dijital hesapları bambaşka bir yere gelecek.” ifadelerini kullandı.

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