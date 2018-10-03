7Days EuroCup | Zenit 91-80 Türk Telekom

7Days EuroCup C Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit’e 91-80 yenildi. Saint-Petersburg şehrindeki Sibur Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-18 önde tamamlayan Zenit, devre arasına 51-37 üstün gitti.
İkinci devrede Türk Telekom’a karşı üstünlüğünü sürdüren Zenit, üçüncü periyodunu 73-52 önde geçtiği mücadeleden 91-80 galip ayrıldı. Zenit’te Brandon Jennings, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türk Telekom’da Sylven Landesberg’in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.