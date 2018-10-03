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7Days EuroCup | Zenit 91-80 Türk Telekom
Eurocup

7Days EuroCup | Zenit 91-80 Türk Telekom

Ülkemizi 7Days EuroCup'ta temsil eden Türk Telekom, C Grubu ikinci maçında deplasmanda Zenit'e 91-80 mağlup oldu.

3 Ekim 2018 22:18

7Days EuroCup C Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit’e 91-80 yenildi. Saint-Petersburg şehrindeki Sibur Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-18 önde tamamlayan Zenit, devre arasına 51-37 üstün gitti.

İkinci devrede Türk Telekom’a karşı üstünlüğünü sürdüren Zenit, üçüncü periyodunu 73-52 önde geçtiği mücadeleden 91-80 galip ayrıldı. Zenit’te Brandon Jennings, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türk Telekom’da Sylven Landesberg’in 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. 02 Ekim 2018 Son dakika... Trabzonspor Basketbol Takımı ligden çekildi Son dakika bilgisine göre; Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde yer almayacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:18 | 3 Ekim 2018
7Days EuroCup Türk Telekom zenit
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