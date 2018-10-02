Yaz saati uygulaması resmileşti… Türkiye’deki taraftarlar Avrupa maçlarında uykusuz kalacak

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yaz saati uygulamasının resmileşmesi, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımların taraftarlarını vuracak. Kalıcı hale getirilen ileri saat uygulaması nedeniyle saatlerin geri alınmayacağı Türkiye’deki taraftarlar, neredeyse gece yarısı başlayacak maçları izlemek için uykusuz kalacak. Takımlarının Avrupa maçlarını takip etmek isteyen Türkiye’deki taraftarlar, gece biri bulan saatlerde bitecek maçlar izleyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim`in Porto maçı öncesi derdi çok Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanacak maç öncesi eksikler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i düşündürüyor. Dün takımla çalışan Eren Derdiyok, yetişirse Porto deplasmanında ilk 11'de oynayacak. Aksi durumda 4-6-0 gündemde... Onyekuru ve Sinan'dan biri golcü olarak sahaya sürülürse kanatların değişmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

İleri saat uygulaması kararının yürürlüğe girmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde 6 Kasım’da Almanya’da oynanacak olan Schalke 04-Galatasaray maçı Türkiye saati ile 23:00’da başlayacak. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da geç yatacak. 29 Kasım’daki Sarpsborg-Beşiktaş ve ve 13 Aralık’taki Trnava-Fenerbahçe maçları da gece 23:00’da başlayacak.

Altınordu`nun Avrupa macerası başlıyor... Tüm İzmir davetli UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Altınordu 19 Yaş Altı Takımı, elemeli birinci tur ilk maçında yarın Finlandiya'dan HJK Helsinki ile karşılaşacak. İzmir'de oynanacak olan karşılaşma ücretsiz izlenebilecek. İlgili Haberi Oku

Karara göre ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek. Buna göre Avrupa’da mücadele eden takımların taraftarları bundan sonra takımlarını izlemek için önümüzdeki yıllarda da geç saatlere kadar bekleyecek. Avrupa’da 28 Ekim tarihinden itibaren ülkeler saatlerini 1’er saat geri alması nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki maçlar, bu tarihten sonra Türkiye’de 1 saat daha geç başlayacak.