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Vahid Halilhodzic, Nantes’te göreve başladı!
Fransa Ligue 1

Vahid Halilhodzic, Nantes’te göreve başladı!

Fransa'nın Nantes Kulübü, Bosna Hersekli teknik direktör Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

2 Ekim 2018 19:14

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nantes’ta teknik direktörlüğe Bosna Hersekli Vahid Halilhodzic getirildi.

Nantes Kulübü, Portekizli Miguel Cardoso’dan boşalan teknik direktörlük görevi için 66 yaşındaki teknik adam Halilhodzic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde formasını giydiği Nantes’a 32 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Halilhodzic, kulüp bazında Türkiye’de Trabzonspor, Fransa’da Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Hırvatistan’da Dinamo Zagreb, milli takımlarda ise Fildişi Sahili, Cezayir ve son olarak Japonya’da görev aldı.

Ligue 1’de 8 haftada 6 puan toplayan Nantes, 19. sırada yer alıyor.

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Son güncelleme 19:14 | 2 Ekim 2018
fransa ligue 1 nantes Vahid Halilhodziç
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