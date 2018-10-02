Mustafa Denizli Süper Lig’e geri döndü

Kasımpaşa Kulübü, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli’yi getirdi. Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar el sıkışıldı.

Şansal Büyüka`dan Fenerbahçe`nin hocası Phillip Cocu hakkında flaş iddia: Aykut Kocaman ve Ersun Yanal`dan başka... Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Phillip Cocu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun bu hafta gönderileceğini belirtirken, Hollandalı çalıştırıcının yerine Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dışında bir aday daha olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

İstanbul ekibinin Kemerburgaz Tesisleri’ni gezen Mustafa Denizli, resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa Kulübü, Mustafa Denizli’nin imzasını resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Yapılan anlaşmaya göre Mustafa Denizli, sezon sonuna kadar Kasımpaşa takımın başında olacak.

Sezona 4’te 4 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ligdeki son 3 maçından mağlup ayrıldı. Kasımpaşa’da 2016 Eylül’den bu yana teknik direktörlük yapan Kemal Özdeş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakmıştı.

Süper Lig’de 3 büyük takım olan; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da şampiyonluk yaşayan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, en son 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor’u çalıştırmıştı.