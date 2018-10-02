Semih Erden yeni takımıyla sözleşme imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, milli oyuncu Semih Erden ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, genel sekreter ve basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin ile başkan vekili Enver Yılmaz katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Semih Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile sözleşme imzaladığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Samimi karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Milli takımdan sonra bu kulüpte olmak onur verici. Bu kulübü yerli ve milli olarak kabul ediyoruz. Burada oynayacak olmaktan dolayı keyifli ve heyecanlıyım. İnşallah hayırlı olur.” ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli takımın müthiş bir salona sahip olduğunu aktaran 32 yaşındaki basketbolcu, “Buradaki misyonum, basketbolu en iyi şekilde oynamak ve takıma katkı verebilmek. Burası çok yönlü bir kulüp. Alttan gelen genç oyuncuların abiye ihtiyaçları var. Ben de en iyi şekilde bildiklerimi aktarmak istiyorum. İnşallah uzun vadeli bir birliktelik olur.” diye konuştu.

Celalettin Deniztoker ise Semih Erden’i kulübe kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Semih’e de bizi kırmayarak bu kulübe geldiği için teşekkür ederiz. Sözleşme konusunda da fedakarlık yaptı. Semih’in gençlerimize örnek olarak gelecekte bu kulübe hizmet etmesini umuyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Semih Erden, kendisi İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza attı. Semih, yeni takımında giyeceği 9 numaralı formayla poz verdi.