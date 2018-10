Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports’ta mı? Bein Sport Haber yayın akışı

Avrupa kıtasının en heyecanlı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi gruplarda oynanacak 2. maçlarla bu hafta devam ediyor. Aralarında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı 32 takımın maçları dünyanın birçok kanalında canlı yayınlanıyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Bein Sports’ta yayınlanacak. İşte, Bein Sport Haber yayın akışı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nde 2 Ekim salı günü 8 maç oynanacak. Hoffenheim Manchester City ve Juventus Young Boys maçları 19:55’te başlarken günün diğer maçları ise 22:00’da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını geçtiğimiz hafta olduğu gibi tekrar Bein Sports’un aldı. Son dakika açıklaması olarak geçen bilgilendirme sonucu Bein Sports yayın akışı henüz güncellenmedi.

#UCL Week 2 kicks off later!

More home wins or away wins today?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 Ekim 2018