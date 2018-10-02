Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports’ta mı? Bein Sport Haber yayın akışı

Avrupa kıtasının en heyecanlı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi gruplarda oynanacak 2. maçlarla bu hafta devam ediyor. Aralarında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı 32 takımın maçları dünyanın birçok kanalında canlı yayınlanıyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Bein Sports’ta yayınlanacak. İşte, Bein Sport Haber yayın akışı…
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi’nde 2 Ekim salı günü 8 maç oynanacak. Hoffenheim Manchester City ve Juventus Young Boys maçları 19:55’te başlarken günün diğer maçları ise 22:00’da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını geçtiğimiz hafta olduğu gibi tekrar Bein Sports’un aldı. Son dakika açıklaması olarak geçen bilgilendirme sonucu Bein Sports yayın akışı henüz güncellenmedi.
#UCL Week 2 kicks off later!
More home wins or away wins today?
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 Ekim 2018
BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI
00:00 Haftanın Gündemi
01:00 beIN Manşet
02:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber
02:45 Trabzonspor – Kasımpaşa (Özet)
03:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber
03:45 Beşiktaş – Kayserispor (Özet)
04:00 Haftanın Gündemi
05:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber
05:45 DG Sivasspor – Bursaspor (Özet)
06:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber
06:45 Ç.Rizespor – Fenerbahçe (Özet)
07:00 Yeni Gün
09:00 Haftanın Gündemi
10:00 EFL Championship Maç Özetleri
10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber
12:45 Trabzonspor – Kasımpaşa (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 Özel Röportaj: T.Ennis
14:30 STSL Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya’dan Futbol
17:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber
17:45 Ç.Rizespor – Fenerbahçe (Özet)
18:00 Ana Haber
18:30 İngiltere’den Futbol
19:30 beIN 1
20:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)
21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)
21:15 Vay Bee
21:30 beIN Teknik
22:30 1 Numara
23:00 beIN Bugün