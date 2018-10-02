Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports’ta mı? Bein Sport Haber yayın akışı

Avrupa kıtasının en heyecanlı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi gruplarda oynanacak 2. maçlarla bu hafta devam ediyor. Aralarında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı 32 takımın maçları dünyanın birçok kanalında canlı yayınlanıyor. Şampiyonlar Ligi maçları geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Bein Sports’ta yayınlanacak. İşte, Bein Sport Haber yayın akışı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi’nde 2 Ekim salı günü 8 maç oynanacak. Hoffenheim Manchester City ve Juventus Young Boys maçları 19:55’te başlarken günün diğer maçları ise 22:00’da başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını geçtiğimiz hafta olduğu gibi tekrar Bein Sports’un aldı. Son dakika açıklaması olarak geçen bilgilendirme sonucu Bein Sports yayın akışı henüz güncellenmedi.

#UCL Week 2 kicks off later! More home wins or away wins today? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 Ekim 2018

BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI

00:00 Haftanın Gündemi

01:00 beIN Manşet

02:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber

02:45 Trabzonspor – Kasımpaşa (Özet)

03:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber

03:45 Beşiktaş – Kayserispor (Özet)

04:00 Haftanın Gündemi

05:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber

05:45 DG Sivasspor – Bursaspor (Özet)

06:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber

06:45 Ç.Rizespor – Fenerbahçe (Özet)

07:00 Yeni Gün

09:00 Haftanın Gündemi

10:00 EFL Championship Maç Özetleri

10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber

12:45 Trabzonspor – Kasımpaşa (Özet)

13:00 Gün Ortası

14:00 Özel Röportaj: T.Ennis

14:30 STSL Maç Özetleri

15:00 beIN Manşet

16:00 İspanya’dan Futbol

17:00 Türkiye’den ve Dünyadan Haber

17:45 Ç.Rizespor – Fenerbahçe (Özet)

18:00 Ana Haber

18:30 İngiltere’den Futbol

19:30 beIN 1

20:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)

21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)

21:15 Vay Bee

21:30 beIN Teknik

22:30 1 Numara

23:00 beIN Bugün