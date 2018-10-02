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PFDK’dan Jahovic’e 2 maç men
Atiker Konyaspor

PFDK’dan Jahovic’e 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi. Makedon forvet, Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

2 Ekim 2018 16:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atiker Konyaspor’un futbolcusu Adis Jahovic’e 2 maç ceza verdi.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada PFDK’nin, Atiker Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Yeni Amasyaspor’la oynadığı maçta kırmızı kart gören Jahovic’e 2 maç ceza verdiği belirtildi. Ayrıca Makedon futbolcuya 13 bin lira da para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekibi Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Serhat Gülpınar’a da Ziraat Türkiye Kupası’nda Siirt İl Özel İdaresi’yle oynanan maçta müsabaka hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdiği ifade edildi.

Son güncelleme 16:35 | 2 Ekim 2018
Adis Jahovic konyaspor
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